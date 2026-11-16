Bahn-Vorstände müssen für Boni künftig liefern

„Wir stellen Defizite bei der Herangehensweise in der Planung von Projekten fest“, kritisiert der deutsche Rechnungshofpräsident Ansgar Heveling gegenüber der „Rheinischen Post“. Er fordert, dass der deutsche Staat die Deutsche Bahn stärker kontrolliert. Laut einem Artikel der „Bild“-Zeitung will der Bund die milliardenschweren Investitionen in Schienen, Bahnhöfe und weichen tatsächlich genauer unter die Lupe nehmen.