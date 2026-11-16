High-End-Gaming Tastatur für den Schreibtisch

Schnelle Reaktionen, präzise Eingaben und maximale Anpassbarkeit: Mit der CHERRY XTRFY MX 8.2 Pro TMR Wireless richtet sich CHERRY an Gamer, die bei ihrer Tastatur möglichst wenig dem Zufall überlassen wollen. Die kompakte Gaming-Tastatur kombiniert magnetische Technologie mit mechanischem Tippgefühl und flexiblen Verbindungsmöglichkeiten. Die „Krone“ verlost ein Exemplar der High-End-Gaming Tastatur.
Präzision bis ins kleinste Detail
Im Inneren arbeitet die TMR-Magnettechnologie, die Eingaben besonders schnell und mit einer Genauigkeit von bis zu 0,01 Millimetern erfassen soll. Gerade in schnellen Spielen, bei denen Sekundenbruchteile entscheidend sein können, ermöglicht das eine besonders direkte Steuerung. Die verbauten CHERRY MK CRYSTAL Switches sollen gleichzeitig ein geschmeidiges Tippgefühl bieten. Wer seine Tastatur später noch stärker an die eigenen Vorlieben anpassen möchte, kann die Schalter zudem gegen andere kompatible magnetische oder mechanische Switches austauschen.
Kabellos und trotzdem schnell
Auch bei der Verbindung setzt die MX 8.2 Pro TMR Wireless auf Flexibilität. Dank Triple-Mode-Connection lässt sich das Keyboard je nach Situation kabellos oder kabelgebunden verwenden. Eine Polling Rate von bis zu 8.000 Hz steht dabei sowohl im Wireless- als auch im Kabelbetrieb zur Verfügung. Das TKL-Format verzichtet auf den klassischen Nummernblock und spart dadurch Platz auf dem Schreibtisch. Vor allem beim Gaming bleibt damit mehr Bewegungsfreiheit für die Maus, ohne auf die wichtigsten Tasten einer vollwertigen Tastatur verzichten zu müssen.
Mit der CHERRY MagCrate Software lässt sich das Keyboard zusätzlich personalisieren. Einzelne Tasten können individuell angepasst und auf den eigenen Spielstil oder bevorzugte Anwendungen abgestimmt werden. Damit eignet sich die Tastatur nicht nur für schnelle Shooter oder kompetitives Gaming, sondern auch für Spieler, die großen Wert auf ein individuelles Setup und eine möglichst präzise Steuerung legen.
Mitmachen und gewinnen
Jetzt haben Sie die Chance ein Exemplar der CHERRY XTRFY MX 8.2 Pro TMR Wireless im Wert von 230 Euro zu gewinnen! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 27. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Digital“-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.