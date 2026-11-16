High-End-Gaming Tastatur für den Schreibtisch

Kabellos und trotzdem schnell

Auch bei der Verbindung setzt die MX 8.2 Pro TMR Wireless auf Flexibilität. Dank Triple-Mode-Connection lässt sich das Keyboard je nach Situation kabellos oder kabelgebunden verwenden. Eine Polling Rate von bis zu 8.000 Hz steht dabei sowohl im Wireless- als auch im Kabelbetrieb zur Verfügung. Das TKL-Format verzichtet auf den klassischen Nummernblock und spart dadurch Platz auf dem Schreibtisch. Vor allem beim Gaming bleibt damit mehr Bewegungsfreiheit für die Maus, ohne auf die wichtigsten Tasten einer vollwertigen Tastatur verzichten zu müssen.