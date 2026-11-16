ÖSV-Adler bereit: Prevc? „Schauen, ob er sich …“

Kraft und Tschofenig suchen den Weg zurück an die Spitze

Nicht aus einem Guss verlief der Olympiawinter für Kraft und Tschofenig. Deshalb drehte man im Sommer an einigen Stellschrauben, laut Widhölzl mit Erfolg. „Es ist bei allen etwas weitergegangen, alle haben Schritt gemacht. Aber die Konkurrenz schläft nicht, wir haben gesehen, dass die Japaner und Norweger gut unterwegs sind.“ Bestens in Schuss war auch Jonas Schuster, der wegen eines zuhause durch Umknicken erlittenen Mittelfußknochenbruchs aber länger ausfällt. „Das ist sehr bitter und tut mir irrsinnig leid“, bedauerte Widhölzl, der Raffael Zimmermann nachnominierte. Nicht mehr mit dabei ist der zurückgetretene Manuel Fettner.