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„Was Neues probieren“

ÖSV-Adler bereit: Prevc? „Schauen, ob er sich …“

Ski Nordisch
16.11.2026 08:18
Können die ÖSV-Adler in dieser Saison die Dominanz von Domen Prevc brechen?
Können die ÖSV-Adler in dieser Saison die Dominanz von Domen Prevc brechen?(Bild: Krone-Collage/GEPA)
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Von krone Sport

Die erfolgsverwöhnten ÖSV-Skispringer wollen im anstehenden WM-Winter ihren Status als beste Mannschaft bestätigen. Im Idealfall soll nach der nicht perfekten Olympia-Saison die Dominanz von Domen Prevc gebrochen werden. Cheftrainer Andreas Widhölzl ist zuversichtlich, dass seine Asse um die früheren Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft und Daniel Tschofenig wieder regelmäßig auftrumpfen werden.

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„Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, wie die Vorbereitung gelaufen ist. Alle haben sehr brav trainiert und Gas gegeben. Wir sind gut aufgestellt und gehen mit einem positiven Gefühl und relativ entspannt hinein“, sagte Widhölzl vor dem Auftakt in Lillehammer. Der Tiroler gab den erneuten Gewinn des Nationencups als Vorgabe aus. „Das Ziel ist es, die beste Mannschaft der Welt zu sein, das ändert sich nicht. Ich bin guter Dinge, dass wir mannschaftlich wieder dabei sind.“

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Rot-weiß-rote Truppe möchte Prevc ärgern
Welcher seiner Springer den Kampf um den Gesamtsieg mit dem vermutlichen Topmann Prevc aufnehmen wird können, sei schwer abzuschätzen. Aus dem Quartett Kraft, Tschofenig, Jan Hörl und Stephan Embacher habe auf hohem Niveau keiner herausgestochen. „Sie sind eigentlich sehr eng beieinander, alle können um den Sieg mitspringen.“ In der Vorsaison gelangen Tschofenig drei Siege, Kraft und Aufsteiger Embacher feierten jeweils einen. Hinzu kamen weitere Podestplätze, auch von Hörl.

Daniel Tschofenig
Daniel Tschofenig(Bild: APA/EXPA/ JFK)

Großen Erfolgsdruck will Widhölzl namentlich keinem seiner Schützlinge machen. „Ich hoffe, dass sie locker sind und ihren Rucksack nicht so voll mit Erwartungshaltung machen“, gab er als allgemeine Devise aus. Ein gelungener Auftakt wäre natürlich wünschenswert. „Sie haben jedenfalls alles dafür getan.“ Der große Gejagte ist diesmal Prevc. Der Slowene holte auf dem Weg zum überlegenen Gesamtweltcup-Titel 14 Siege, außerdem gewann er ebenso erstmals die Vierschanzen-Tournee und Olympia-Einzelgold. Dass Prevc in den Sommerbewerben nicht gerade überragend auftrat, will Widhölzl nicht überbewerten. „Wir werden schauen, ob er sich noch was aufgehoben hat.“

Kraft und Tschofenig suchen den Weg zurück an die Spitze
Nicht aus einem Guss verlief der Olympiawinter für Kraft und Tschofenig. Deshalb drehte man im Sommer an einigen Stellschrauben, laut Widhölzl mit Erfolg. „Es ist bei allen etwas weitergegangen, alle haben Schritt gemacht. Aber die Konkurrenz schläft nicht, wir haben gesehen, dass die Japaner und Norweger gut unterwegs sind.“ Bestens in Schuss war auch Jonas Schuster, der wegen eines zuhause durch Umknicken erlittenen Mittelfußknochenbruchs aber länger ausfällt. „Das ist sehr bitter und tut mir irrsinnig leid“, bedauerte Widhölzl, der Raffael Zimmermann nachnominierte. Nicht mehr mit dabei ist der zurückgetretene Manuel Fettner.

Kraft und Co. absolvierten in den vergangenen Monaten mehrmals Windkanaltests in Slowenien. „Ich finde, das ist ein extrem wichtiges Tool. Für jeden einzelnen waren das wichtige Erfahrungen – die Flugminuten die man sammelt, mit der Position in der Luft zu spielen, das war für den einen oder anderen schon ein Aha-Erlebnis“, sagte Widhölzl. Der Windkanal sei aber nur einer von vielen Bausteinen, betonte der langjährige Erfolgscoach.

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ÖSV-Materialabteilung gerüstet
Grundlegende Reglementänderungen auf dem immer wieder für Kontroversen sorgenden Materialsektor gab es keine. Dass die Springer im Saisonverlauf nur noch vier Anzüge verwenden dürfen, ist für Widhölzl keine große Sache. „Es ist ja für jeden gleich.“ Der ÖSV sei bestens aufgestellt. „Unsere Materialentwicklungsabteilung hat wie immer gut gearbeitet.“

Andreas Widhölzl
Andreas Widhölzl(Bild: APA/EXPA/ JFK)

Den Skimarkenwechsel seines Dauerbrenners Kraft von Fischer zu Van Deer sieht er pragmatisch. „Er wollte was Neues probieren, im Training hat es gut funktioniert.“ Das und auch alle anderen Vorarbeiten auf den Matten hätten für den Schneeauftakt in Skandinavien nur bedingte Aussagekraft, meinte Widhölzl und erinnerte an das Vorjahr. Damals hätte wenig auf einen Sieg von Tschofenig im ersten Bewerb hingedeutet, der dann vor Hörl und Kraft sogar einen ÖSV-Tripletriumph anführte.

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