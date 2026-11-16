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Ball traf ihn am Kopf

Tragödie! Nachwuchs-Kicker stirbt im Krankenhaus

Fußball International
16.11.2026 09:36
Tragödie um einen argentinischen Nachwuchs-Kicker.
Tragödie um einen argentinischen Nachwuchs-Kicker.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der argentinische Nachwuchs-Kicker Abel Nunez ist an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben, das hat sein Verein, Futbol Club Ezeiza, in einem Statement bestätigt. 

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Der 18-Jährige wurde, argentinischen Medienberichten zufolge, vergangene Woche während eines Futsalspiels am Kopf getroffen und war anschließend regungslos auf den Hallenboden gefallen. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen und Nunez in ein nahegelegenes Spital gebracht. 

Dort versuchten die Ärzte, sein Leben zu retten. Allerdings ohne Erfolg – auch ein chirurgischer Eingriff konnte dem Nachwuchs-Kicker nicht mehr helfen. 

„Fußball rückt in den Hintergrund“
„Mit tiefem Schmerz und unermesslicher Trauer nehmen wir Abschied von einem jungen Mann, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte und der heute eine Lücke hinterlässt, die sich nicht in Worte fassen lässt“, meldet sich sein Verein nun mit einem emotionalen Statement.

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Die Tragödie hat für eine große Erschütterung gesorgt: „Heute tritt der Fußball in den Hintergrund. Wir sind von Trauer überwältigt, uns von einem Teamkollegen verabschieden zu müssen, einem jungen Mann voller Träume und Hoffnungen, der Teil unserer Familie war.“ 

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