Kreuzfahrtschiff-Crash: Das war die Ursache

Nur zwei Minuten Reaktionszeit

Vom Moment des Steuerungsversagens bis zum Zusammenprall habe es nur etwa zwei Minuten gedauert, sagte Barnum. In dieser Zeit habe die Besatzung des Tankers Warnsignale über das Schiffshorn abgegeben und den Anker geworfen. Wohl auch deshalb konnten Passagiere und Crew an Bord der „American Heritage“ rechtzeitig reagieren und eine Katastrophe verhindern. Letztlich landeten zwar mehr als 100 Menschen im Wasser und es gab Dutzende Verletzte, aber keine Toten. Vielfach war deshalb die Rede vom „Wunder auf dem Mississippi“.