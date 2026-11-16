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Binnen 22 Min gesunken

Kreuzfahrtschiff-Crash: Das war die Ursache

Ausland
16.11.2026 08:54
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem aufsehenerregenden Schiffsunglück im Hafen der US-Metropole New Orleans können erste Untersuchungsergebnisse auf einen Grund schließen lassen.

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Die Auswertung des Fahrtenschreibers der „Atlantic Asphalt“ ergab, dass die Ursache wohl ein defektes Steuerruder war. Der Tanker hatte am Freitag einen Raddampfer mit 190 Menschen an Bord auf dem Mississippi gerammt und zum Kentern gebracht. Das Flusskreuzfahrtschiff, das durch die Wucht des Aufpralls Leck schlug und allmählich zur Seite kippte, sei binnen 22 Minuten nach dem Zusammenprall zur Hälfte im Wasser versunken, teilten die Behörden in einer Pressekonferenz am Sonntagabend (Ortszeit) mit.

Der sinkende Kreuzer nach der Kollision.
Der sinkende Kreuzer nach der Kollision.(Bild: AP/Gerald Herbert)

Unfallermittler Bart Barnum von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB erklärte, noch sei unklar, weshalb sich das Steuerruder des riesigen Frachtschiffs plötzlich nicht mehr bewegen ließ. Infolge des Defekts sei der stromaufwärts fahrende Tanker ungewollt vom Kurs abgewichen und nach rechts aufs Hafenufer zugesteuert, wo das Kreuzfahrtschiff „American Heritage“ an der Kaimauer lag.

Hier ist zu sehen, wie der Kreuzer auf die Seite kippt:

Nur zwei Minuten Reaktionszeit
Vom Moment des Steuerungsversagens bis zum Zusammenprall habe es nur etwa zwei Minuten gedauert, sagte Barnum. In dieser Zeit habe die Besatzung des Tankers Warnsignale über das Schiffshorn abgegeben und den Anker geworfen. Wohl auch deshalb konnten Passagiere und Crew an Bord der „American Heritage“ rechtzeitig reagieren und eine Katastrophe verhindern. Letztlich landeten zwar mehr als 100 Menschen im Wasser und es gab Dutzende Verletzte, aber keine Toten. Vielfach war deshalb die Rede vom „Wunder auf dem Mississippi“.

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Mitglieder der Schiffscrew des Raddampfers wurden bereits von den Ermittlern der Verkehrssicherheitsbehörde vernommen, um den genauen Unfallhergang zu klären. In den kommenden Tagen würden zudem weitere Gespräche mit der Besatzung des Tankers geführt, kündigte Barnum an. Ein vorläufiger Abschlussbericht soll binnen 30 Tagen vorliegen.

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