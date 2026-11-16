Kampf um Comeback! So schuftet Kilde in der Reha

Aufnahmen zeigen Kilde beim Training

Im Sommer arbeitete er intensiv an seiner erneuten Rückkehr und schien auf einem guten Weg zu sein. Doch dann der Schock. Vor wenigen Wochen war der Speed-Spezialist in Chile im Abfahrtstraining gestürzt und hat sich dabei einen Achillessehnenriss zugezogen. Während schon über ein Karriereende des 34-Jährigen spekuliert wurde, stellte er kurze Zeit später klar: Nein! Das war es noch nicht mit seiner Ski-Karriere.