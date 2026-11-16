Kampf um Comeback! So schuftet Kilde in der Reha

Nach dem erneuten Verletzungs-Rückschlag schuftet Aleksander Aamodt Kilder bereits wieder für sein Comeback. Denn das norwegische Ski-Ass hat bereits angekündigt, dass er seiner Skier noch nicht an den Nagel hängen möchte. Unterstützt wird er dabei auch von seiner Mutter und von seiner Verlobten.
Täglich grüßt das Murmeltier – dieses geflügelte Wort passt auf kaum einen Sportler so gut, wie auf Aleksander Aamodt Kilde. Wie im Filmklassiker von 1993 ist auch der Norweger seit seinem fatalen Sturz in Wengen 2024 in einer schier endlosen Schleife im Kampf um sein Comeback gefangen.
Zwar durfte der Routinier nach fast zweijähriger Pause – inklusive schwerer Komplikationen an der Schulter – im November vergangenen Jahres eine Rückkehr in den Weltcup feiern, sein Antreten in Copper Mountain blieb aber ein kurzes Erfolgserlebnis. Anschließend musste er seine Saison schon wieder vorzeitig beenden und auch die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina auslassen.
Aufnahmen zeigen Kilde beim Training
Im Sommer arbeitete er intensiv an seiner erneuten Rückkehr und schien auf einem guten Weg zu sein. Doch dann der Schock. Vor wenigen Wochen war der Speed-Spezialist in Chile im Abfahrtstraining gestürzt und hat sich dabei einen Achillessehnenriss zugezogen. Während schon über ein Karriereende des 34-Jährigen spekuliert wurde, stellte er kurze Zeit später klar: Nein! Das war es noch nicht mit seiner Ski-Karriere.
Seither kämpft Kilde wieder um seine Rückkehr. Auf Instagram hat er jetzt Eindrücke von seiner Reha gezeigt. „Wo ist meine Wadenmuskulatur hin?“, schreibt er zu einem Video, das ihm zum Beginn des Krafttrainings zeigt. Derzeit beschränkt sich dieses natürlich auf den Oberkörper, wie auch in den anschließenden Aufnahmen zu sehen ist.
Moralische Unterstützunf erhält er dabei auch von seiner Mutter und von seiner Verlobten, Ski-Queen Mikaela Shiffrin. „Lustig wie Schritt für Schritt nie alt wird“, schreibt der Norweger zu einer Reihe von Bildern auf Instagram, die seine vergangenen Tage und Wochen zeigen. Der erneute Kampf um seine Rückkehr läuft, bleibt zu hoffen, dass er den Teufelskreis endlich durchbrechen kann.
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