Das bedeutet Prinzessin Kates Mohnblumen-Anstecker

Was hat es mit der roten Mohnblüte auf sich?

Die Mohnblüte ist vor allem in Großbritannien das Symbol zum Gedenken an die gefallenen Soldatinnen und Soldaten sowie die Veteranen der Streitkräfte. Jedes Jahr im November tragen Millionen Briten, darunter die gesamte Königsfamilie, Politiker und Prominente, kleine Anstecknadel auf der linken Brustseite, nah am Herzen. Die Spenden für diese Papier- oder Broschen-Mohnblumen fließen direkt an die Wohltätigkeitsorganisation Royal British Legion, die damit Veteranen und deren Familien unterstützt.