Kate verrät zauberhaftes Weihnachtskonzert-Motto

Diese Nachricht sorgt bei den Royal-Fans für Herzklopfen. Denn Ende der Woche bestätigte Prinzessin Kate nicht nur, dass ihr traditionelles Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey auch heuer wieder stattfinden wird. Sie gab neben dem Termin auch das diesjährige, zauberhafte Motto von „Together at Christmas“ bekannt.
Es ist bereits das sechste Mal, dass Prinzessin Kate in diesem Jahr ihr Weihnachtskonzert ausrichten wird. Und jetzt steht auch der Termin endlich fest: Am 11. Dezember sorgt Kate in der Westminster Abbey wieder für jede Menge Weihnachtsstimmung. Das bestätigte der Kensington-Palast und die Royal Foundation am Freitag.
„Liebe, Freundlichkeit und gegenseitige Fürsorge“
Heuer werden zu Kates traditionellem Weihnachtskonzert mehr als 1600 Gäste erwartet, hieß es in der Mitteilung des Palasts. Dass „Together at Christmas“ auch in diesem Jahr zu einem Höhepunkt der royalen Weihnachtszeit wird, das verspricht zudem das zauberhafte Motto des Abends.
Kates Konzert soll nämlich eine „freudige Weihnachtsfeier“ werden, bei der „die Bedeutung von Liebe, Freundlichkeit und gegenseitige Fürsorge“ in den Fokus rücken werden. Gefeiert werden bei „Together at Christmas“ also jene stillen Gesten, mit denen Menschen in ihren Familien, im Alltag und in Gemeinschaften ein Umfeld schaffen, in dem sich andere aufgehoben und unterstützt fühlen.
Handverlesene Gästeliste
Die Gästeliste ist auch in diesem Jahr handverlesen: Neben prominenten Gästen – im letzten Jahr waren es etwa Schauspielerin Kate Winslet und Sängerin Katie Melua – werden zahlreiche Menschen in der Westminster Abbey Platz nehmen, die den Geist des diesjährigen Mottos im vergangenen Jahr mit Leben gefüllt haben, verspricht die Mitteilung des Kensington-Palasts.
Sie alle dürfen sich auf ein abwechslungsreiches und festliches Programm freuen, das aus klassischer und moderner Weihnachtsmusik, ausgewählten Lesungen sowie Darbietungen von Gästen besteht.
Am Heiligen Abend im TV
Kleiner Wermutstropfen für alle, die in diesem Jahr keine Einladung bekommen werden: Kates „Together at Christmas“ wird in Großbritannien am Heiligen Abend auf ITV1 sowie auf der Streamingplattform ITVX ausgestrahlt.
Und wer weiß: Vielleicht gibt es auch heuer eine ähnlich schöne Überraschung wie im letzten Jahr. Denn da gab es bei der Ausstrahlung von Kates Weihnachtskonzert zur Einstimmung ein gemeinsames Klavierduett von Prinzessin Kate und ihrer Tochter Charlotte.
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