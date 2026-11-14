Kate verrät zauberhaftes Weihnachtskonzert-Motto

Es ist bereits das sechste Mal, dass Prinzessin Kate in diesem Jahr ihr Weihnachtskonzert ausrichten wird. Und jetzt steht auch der Termin endlich fest: Am 11. Dezember sorgt Kate in der Westminster Abbey wieder für jede Menge Weihnachtsstimmung. Das bestätigte der Kensington-Palast und die Royal Foundation am Freitag.