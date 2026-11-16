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Edelmetall unter Druck

Goldpreis nun auf tiefstem Stand seit Oktober 2025

Wirtschaft
16.11.2026 08:46
Auch in der Vorwoche gab es schon einen Rückgang.
Auch in der Vorwoche gab es schon einen Rückgang.(Bild: Hernan Schmidt - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Goldpreis ist auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2025: Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) sank an der Börse in London am Montag im frühen Handel um bis zu 1,3 Prozent auf 3.832 Dollar (3.467 Euro). Erst in der Vorwoche gab es einen Rückgang um fast fünf Prozent.

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Grund für den Preisverfall war die Sorge vor einer höheren Inflation und damit anziehenden Zinsen. Anders als festverzinsliche Wertpapiere wirft das Edelmetall keine Zinsen ab, deshalb ist die Erwartung einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember eine Bürde für den Goldpreis.

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Seit dem Rekordhoch von knapp 5.600 Dollar Anfang des Jahres sank der Preis für eine Feinunze um fast ein Drittel. Im vergangenen Jahr war Gold wegen der vielen Krisen weltweit stark gefragt und verteuerte sich um fast zwei Drittel – und das, nachdem es bereits 2023 und 2024 kräftig zugelegt hatte. Trotz des Rückgangs seit dem Rekordhoch hat sich der Goldpreis auf Fünfjahressicht immer noch etwas mehr als verdoppelt.

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