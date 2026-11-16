Warum Villa von Ex-Skistar auf Bahamas verfällt

„Furchtbarer Zustand“ – bereits von Obdachlosen in Beschlag?

Eine Pattsituation – und der Streit lässt auch die Zukunft der Traumvilla der Verstorbenen auf den Bahamas offen. „Das Haus befindet sich in einem furchtbaren Zustand. Inzwischen haben sich sogar fremde Leute, offenbar Obdachlose, eingenistet“, weiß der Berliner Uwe Wolff. Der Inhaber einer Beratungsfirma ist seit vielen Jahren mit einem Immobilienmakler auf der exotischen Insel befreundet. Dieser hat die Situation rund um die Villa an der Fortune Bay der Stadt Freeport im Blick.