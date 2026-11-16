Warum Villa von Ex-Skistar auf Bahamas verfällt

Der Erbstreit nach dem Tod der Innsbruckerin Anneliese Schuh-Proxauf (98) zieht sich seit sechs Jahren. Ihr paradiesisches Anwesen auf den Bahamas wird indessen zum „Geisterhaus“. Jetzt droht sogar der Abriss, wie ein Immobilienmakler auf der exotischen Insel der „Krone“ verriet.
Ein auf dem Sterbebett hingekritzeltes Testament beschäftigt – wie berichtet – seit 2020 ein Zivilgericht. Ein Innsbrucker Richter, der die betagte Dame in Rechtssachen beriet, schien plötzlich als Hauptbegünstigter auf. Dies wollte die langjährige Freundin (81) der Innsbrucker Ex-Rennläuferin nicht hinnehmen. In einem früheren Testament war sie nämlich die Universalerbin.
„Furchtbarer Zustand“ – bereits von Obdachlosen in Beschlag?
Eine Pattsituation – und der Streit lässt auch die Zukunft der Traumvilla der Verstorbenen auf den Bahamas offen. „Das Haus befindet sich in einem furchtbaren Zustand. Inzwischen haben sich sogar fremde Leute, offenbar Obdachlose, eingenistet“, weiß der Berliner Uwe Wolff. Der Inhaber einer Beratungsfirma ist seit vielen Jahren mit einem Immobilienmakler auf der exotischen Insel befreundet. Dieser hat die Situation rund um die Villa an der Fortune Bay der Stadt Freeport im Blick.
Gebäude sicher machen – oder es droht Abriss
Auf „Krone“-Nachfrage schreibt Insel-Makler James Sarles sinngemäß: „Wenn ein Haus in Freeport so stark verfallen ist, dass es eine Gefahr für die Nachbarschaft darstellt, fordert die Hafenbehörde den Eigentümer auf, das Gebäude sicher zu machen oder abzureißen.“ Dies könne im schlimmsten Fall auf Kosten des Nachlasses veranlasst werden. Auch gebe es die Möglichkeit, Haus und Grundstück zu beschlagnahmen und zu verwerten.
Hafenbehörde schickt mahnendes Schreiben nach Tirol
Der „Tiroler Krone“ liegt ein diesbezügliches Schreiben der Grand Bahama Port Authority (Hafenbehörde) vor. Sie forderte den Innsbrucker Notar und Nachlassverwalter bereits mit Datum 30. Juni 2026 auf, sich „dieser Angelegenheit unverzüglich anzunehmen“. Angesprochen werden das Risiko für die öffentliche Sicherheit, unbefugte Personen auf dem Areal sowie Beschwerden der Nachbarn in der noblen Gegend. Die Hafenbehörde habe die Aufgabe, gegen „unsichere, unansehnliche und störende Zustände auf Grundstücken“ vorzugehen. Binnen 30 Tagen werden dringend Instandhaltungen und Maßnahmen eingefordert.
Richter sieht Testament am Sterbebett als gültig an
Indessen bestanden der Innsbrucker Richter und sein Anwalt vor einer Woche auch in der bislang letzten Prozessrunde darauf, dass das Testament samt Bahamas-Villa gültig sei. Aussagen von medizinischen Gutachtern, dass die 98-Jährige an einem Delir (Verwirrtheit, Bewusstseinsstörung usw.) gelitten habe, wurden unnachgiebig hinterfragt.
Da stöhnten Angehörige der Freundin (81) und vermeintlichen Erbin im Gerichtssaal mehrfach auf. „Die Gegenseite wird nicht aufgeben“, befürchten sie weitere Rechtswege, auch wenn die erste Entscheidung des Zivilgerichts erfreulich ausfallen sollte. Ob die Villa und damit die Erbsubstanz weiter leidet?
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