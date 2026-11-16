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Experte zieht Bilanz

Mascherl-Gate: Wiens beste Werbung sitzt im Häfen

Wien
16.11.2026 08:00
Das rote Mascherl sorgte international für Aufstehen – planbar sei das aber nicht, sagt der ...
Das rote Mascherl sorgte international für Aufstehen – planbar sei das aber nicht, sagt der Experte.(Bild: Eva Manhart, Eva Mrazek/evatrifft.com (Krone Kreativ))
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Ein Tourismusexperte beziffert für die „Krone“, was die rote Schleife in der Wiener City an Gratis-Rummel brachte. Und warum auch die Absage für Wirbel sorgt und jetzt so viele auf den Zug aufspringen. 

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Es leuchtet noch. Nur eben hinter Glas. Die rote XXL-Schleife sitzt heuer in der Auslage. Wie wertvoll das Mascherl an der Fassade war? Die „Krone“ hat daher bei einem Experten nachgefragt. „Aus Marketingsicht ist das Mascherl ein starkes Beispiel dafür, wie ein lokales Motiv durch soziale Medien internationale Aufmerksamkeit gewinnen kann“, so Michael Mrazek, Tourismusexperte und Inhaber der Salzburger Agentur NCM.

Millionen Blicke, und das ganz ohne Werbebudget
Seine grobe Schätzung: Im Advent 2025 ist die Schleife auf Instagram und TikTok 15 bis 30 Millionen Mal aufgepoppt. Wer so viel Aufmerksamkeit kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. „Ein Mediabudget für eine vergleichbare Zahl an bezahlten Einblendungen läge grob bei 105.000 bis 300.000 Euro“, so Mrazek. Produktion und bezahlte Kooperationen mit Content-Erstellern kämen noch obendrauf. Das Modehaus bekam sie gratis. Die Stadt ebenso.

Zitat Icon

Ein solcher Hype lässt sich vorbereiten, aber nicht verlässlich planen. Auch die Absage an der Fassade hat zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt.

Michael Mrazek hat sich mit seiner Agentur auf Tourismus spezialisiert.

Bild: Eva Mrazek/evatrifft.com

Hype lässt sich nicht bestellen
Zum Vergleich: Die große Kampagne „Heartbeat Streets“ des WienTourismus kam 2024 auf 168 Millionen Sichtkontakte. Davon kann das Mascherl nur träumen. Die Schleife schaffte nur einen Bruchteil davon. Dafür aber ohne Budget und ohne Plan. Konkurrenz zur Stadtwerbung sieht der Experte trotzdem keine: „Geplante Kampagnen vermitteln gezielt die Marke Wien; das Mascherl erzeugte spontane, nutzergenerierte Aufmerksamkeit und machte einen konkreten Ort zum Gesprächsthema.“ Kaufen lässt sich so etwas nicht. „Ein solcher Hype lässt sich vorbereiten, aber nicht verlässlich planen“, so Mrazek. Ob Menschen ein Motiv aufgreifen, sei nie garantiert. „Gerade diese freiwillige Verbreitung kann einen besonderen Werbeeffekt erzeugen.“ 

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Selbst das Aus der Fassade bringt neuen Rummel
„Auch die Absage an der Fassade hat zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt. Die internationale Nachfrage und die öffentliche Diskussion zeigen, dass das Mascherl inzwischen mit der Wiener Adventzeit verbunden ist“, sagt Mrazek. Und die Protestaktion des Modehauses? „#FreeTheBow ist eine einprägsame Kommunikationsidee. Der Hashtag hält das Motiv im Gespräch.“ Unternehmen posten KI-Bilder der Masche vor ihren eigenen Standorten, sogar stadtnahe Institutionen springen auf. Für Mrazek kein Wunder: „Sie können ihre Verbundenheit mit Wien zeigen, sich an einer positiv besetzten Geschichte beteiligen und selbst zusätzliche Aufmerksamkeit erzielen.“ Wie es weitergeht ist unklar. Bis dahin bleibt die Schleife im Hausarrest.

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