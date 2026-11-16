Mascherl-Gate: Wiens beste Werbung sitzt im Häfen

Selbst das Aus der Fassade bringt neuen Rummel

„Auch die Absage an der Fassade hat zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt. Die internationale Nachfrage und die öffentliche Diskussion zeigen, dass das Mascherl inzwischen mit der Wiener Adventzeit verbunden ist“, sagt Mrazek. Und die Protestaktion des Modehauses? „#FreeTheBow ist eine einprägsame Kommunikationsidee. Der Hashtag hält das Motiv im Gespräch.“ Unternehmen posten KI-Bilder der Masche vor ihren eigenen Standorten, sogar stadtnahe Institutionen springen auf. Für Mrazek kein Wunder: „Sie können ihre Verbundenheit mit Wien zeigen, sich an einer positiv besetzten Geschichte beteiligen und selbst zusätzliche Aufmerksamkeit erzielen.“ Wie es weitergeht ist unklar. Bis dahin bleibt die Schleife im Hausarrest.