Lustenau: Lkw fängt auf Parkplatz plötzlich Feuer

Der Zwischenfall ereignete sich am gegen 15.09 Uhr auf dem Parkplatz einer Spedition in der Lustenauer Hagstraße. Der Lenker hatte seinen Laster gerade geparkt und die Kabine verlassen, als es plötzlich laut knallte. Zeitgleich schlugen auf der Beifahrerseite oberhalb des Reifens Flammen aus dem Fahrzeug.