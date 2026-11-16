Lustenau: Lkw fängt auf Parkplatz plötzlich Feuer

Schrecksekunde am Sonntagnachmittag für einen Lkw-Fahrer in Lustenau: Der Mann hatte sein Schwerfahrzeug gerade auf einem Firmenparkplatz abgestellt, als er plötzlich einen lauten Knall hörte und Flammen aus dem Motorraum züngelten. Der Brand konnte mit einem Feuerlöscher eingedämmt werden. Verletzt wurde niemand.
Der Zwischenfall ereignete sich am gegen 15.09 Uhr auf dem Parkplatz einer Spedition in der Lustenauer Hagstraße. Der Lenker hatte seinen Laster gerade geparkt und die Kabine verlassen, als es plötzlich laut knallte. Zeitgleich schlugen auf der Beifahrerseite oberhalb des Reifens Flammen aus dem Fahrzeug.
Brand mit Feuerlöscher bekämpft
Mit einem Handfeuerlöscher konnte der Brand noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte erstickt werden. Die Feuerwehr Lustenau, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften angerückt war, führte zur Sicherheit Nachlöscharbeiten durch.
Als Brandursache wird ein technisches Gebrechen vermutet. Personen kamen nicht zu Schaden.
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