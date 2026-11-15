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Nach Slalom in Levi

Neureuther zerlegt Schweizer: „Eine Katastrophe!“

Ski Alpin
15.11.2026 18:34
Felix Neureuther watscht nach dem Rennen in Levi Schweiz-Routinier Ramon Zenhäusern ab.
Felix Neureuther watscht nach dem Rennen in Levi Schweiz-Routinier Ramon Zenhäusern ab.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Harte Zeiten für Ramon Zenhäusern! Der Slalom-Spezialist aus der Schweiz, der immerhin sechs Weltcuprennen in seiner bisherigen Karriere gewinnen konnte, muss sich nach einer enttäuschenden Vorstellung beim Slalom in Levi harte Kritik von Deutschlands Ex-Skistar Felix Neureuther gefallen lassen.

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Nicht nur für den ÖSV, auch für Ramon Zenhäusern war der Levi-Slalom am Sonntag ein Rennen zum Vergessen. Der 34-Jährige, der nach dem Rauswurf aus dem Schweizer Kader die Vorbereitung auf die neue Saison gemeinsam mit seinem Vater absolviert hatte, ging mit Startnummer 34 ins Rennen. Doch er kam mit dem Hang in Finnland gar nicht zurecht.

Ramon Zenhäusern
Ramon Zenhäusern(Bild: EPA/KIMMO BRANDT)

Am Ende hatte er 2,73 Sekunden Rückstand auf den Halbzeit-Führenden Lucas Pinheiro Braathen, der das Rennen auch schließlich gewinnen konnte. Eine herbe Enttäuschung für Zenhäusern! Das hatte er sich ganz anders vorgestellt.

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Neureuther schimpft
Und dann ging auch noch Felix Neureuther mit der Vorstellung des Schweizers hart ins Gericht. „Ich habe bei Ramons Fahrt zwei ordentliche Schwünge gesehen“, wird der Deutsche vom „Blick“ zitiert. „Der Rest seiner Darbietung war eine Katastrophe!“

Chance auf Wiedergutmachung
Harte Worte in Richtung Zenhäusern! In einer Woche bekommt der Technik-Spezialist in Gurgl die Chance auf Wiedergutmachung. Das gilt auch für den ÖSV. Ein Quartett um den Halbzeit-Dritten Joshua Sturm schied in der Entscheidung aus. Punkte gab es nur für Johannes Strolz, der 22. (+ 3,33 Sekunden Rückstand auf Braathen) wurde.

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