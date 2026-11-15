Neureuther zerlegt Schweizer: „Eine Katastrophe!“

Nicht nur für den ÖSV, auch für Ramon Zenhäusern war der Levi-Slalom am Sonntag ein Rennen zum Vergessen. Der 34-Jährige, der nach dem Rauswurf aus dem Schweizer Kader die Vorbereitung auf die neue Saison gemeinsam mit seinem Vater absolviert hatte, ging mit Startnummer 34 ins Rennen. Doch er kam mit dem Hang in Finnland gar nicht zurecht.