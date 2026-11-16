Weiter Polit-Wirbel um Parteikalender in Draßburg

Hohe Wogen schlug der Bericht in der Sonntag-„Krone“ über eine mutmaßliche Inseratenaffäre in Draßburg. Bei einer SPÖ-Fraktionssitzung mit 30 Teilnehmern soll ein Gemeinderatsmitglied sinngemäß gemeint haben: Inseriert der Arzt nicht in unserem Parteikalender, werden wir seine Bauvorhaben im Ort behindern. Der Mediziner wandte sich verwundert an SPÖ-Bürgermeister Christoph Haider, der gegenüber der „Krone“ von „anachronistischen Methoden“ der Fraktion sprach, der er nicht mehr angehört.