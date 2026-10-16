Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pferde gerettet

Neues Zuhause für „Verena“ und „Hans Peterle“

Burgenland
16.10.2026 05:00
Die neuen Paten von „Verena“ und „Hans Peterle“ mit ihrem ersten Foto für das Tieralbum.
Die neuen Paten von „Verena“ und „Hans Peterle“ mit ihrem ersten Foto für das Tieralbum.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Verwahrlost, bis auf die Knochen abgemagert – unter miserablen Bedingungen hielt ein Besitzer im Burgenland Pferde, Schafe & Co. Eine Amtstierärztin leitete jetzt eine Hilfsaktion ein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der aufsehenerregende Fall hatte im Sommer dieses Jahres für Wirbel unter Tierschützern gesorgt. Nach einer Anzeige mussten die zuständigen Behörden auf einem weitläufigen Grundstück im Bezirk Jennersdorf umgehend einschreiten. Der erschreckende Anblick von heruntergekommenen Ponys, verfilzten Schafen mit wunden Klauen und verwahrlosten Pferden, bis auf die Knochen abgemagert, hatte Alarm ausgelöst. Als Tränken waren alte Badewannen aufgestellt – in der extremen Hitze nur eine ein wenig gefüllt, das Wasser total verschmutzt. Alle Tiere wurden dem nachlässigen Besitzer abgenommen.

Neuer Platz für zwei Tiere
Dem tragischen Ende knapp entronnen, konnte für zwei Pferde bereits ein neuer Platz gefunden werden. Die frühere Landtagspräsidentin Verena Dunst und Bürgermeister Helmut Sampt aus Minihof-Liebau übernahmen gemeinsam die Patenschaft für die Stute „Verena“. Um das kleine Ross „Hans Peterle“ kümmern sich nun Amtstierärztin Michaela Labitsch, Initiatorin der Hilfsaktion, und ihr Lebensgefährte, Dr. Burkhard Benedek. Untergebracht sind die geretteten Vierbeiner – ihr Alter wird auf sieben und zehn Jahre geschätzt – im Naturwinkel Saufuß, wo Polizist Rudolf Pilz auf das Wohl von (Wild-)Tieren aller Art achtet.

Im Naturwinkel Saufuß im südlichen Burgenland geht es den Pferden, die viele Jahre völlig ...
Im Naturwinkel Saufuß im südlichen Burgenland geht es den Pferden, die viele Jahre völlig verwahrlost waren, endlich gut.(Bild: Christian Schulter)

Für den Transport und das Futter kam die hilfsbereite Bauernfamilie Uitz auf. „Der Gesundheitszustand von ,Verena’ und ,Hans Peterle’ war derart besorgniserregend, dass befürchtet wurde, sie einschläfern zu müssen. Jetzt dürfen die beiden zur Ruhe kommen und das Pferdeleben richtig genießen“, merken die neuen Paten voller Zuversicht an.

„Weitere Schritte unumgänglich“
Eingeschaltet in den heiklen Fall ist ebenso die „Krone“-Tierecke. Bei der „Razzia“ im Stall des angezeigten Besitzers mussten neben fünf verängstigten, entkräfteten Schafen, die kaum noch steh- und gehfähig waren, insgesamt elf teils extrem ausgezehrte Pferde – darunter ein Hengst-Fohlen und Ponys – beschlagnahmt werden. „Um die unerfreuliche Causa mit einem guten Gefühl abschließen zu können und sämtliche Tiere in Obhut zu wissen, sind weitere Schritte unumgänglich“, teilen die Beteiligten mit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
16.10.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
7° / 17°
Symbol heiter
Güssing
7° / 17°
Symbol heiter
Mattersburg
7° / 17°
Symbol heiter
Neusiedl am See
7° / 17°
Symbol heiter
Oberpullendorf
8° / 17°
Symbol heiter

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.391 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
114.655 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Oberösterreich
40 OPs, aber Kranker darf nicht in Pension gehen
86.223 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seine Krankengeschichte füllt mittlerweile einen dicken Ordner. Der PVA ist das zu wenig.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1092 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
943 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
888 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Mehr Burgenland
Parteitag der FPÖ
Freiheitliche bangen im Burgenland um Sicherheit
Fokus auf Zukunft
Jaksch: „Schluss mit Stillstand – mein Plan steht“
Treffen in Oberwart
Verein „Wir fürs Tier“ sucht neue Mitglieder
Erpessungsversuch
Gift-Krimi: HiPP-Verdächtiger aus U-Haft entlassen
Vortrag verschoben
Bergsteiger hilft Familien nach Flutkatastrophe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf