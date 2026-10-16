Neues Zuhause für „Verena“ und „Hans Peterle“

Neuer Platz für zwei Tiere

Dem tragischen Ende knapp entronnen, konnte für zwei Pferde bereits ein neuer Platz gefunden werden. Die frühere Landtagspräsidentin Verena Dunst und Bürgermeister Helmut Sampt aus Minihof-Liebau übernahmen gemeinsam die Patenschaft für die Stute „Verena“. Um das kleine Ross „Hans Peterle“ kümmern sich nun Amtstierärztin Michaela Labitsch, Initiatorin der Hilfsaktion, und ihr Lebensgefährte, Dr. Burkhard Benedek. Untergebracht sind die geretteten Vierbeiner – ihr Alter wird auf sieben und zehn Jahre geschätzt – im Naturwinkel Saufuß, wo Polizist Rudolf Pilz auf das Wohl von (Wild-)Tieren aller Art achtet.