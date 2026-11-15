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Bilanz der Polizei

Frau (79) ohne Schein narrte die Polizisten

Burgenland
15.11.2026 18:50
Die Frau wollte mit einer Perücke die Beamten täuschen (Symbolfoto).
Die Frau wollte mit einer Perücke die Beamten täuschen (Symbolfoto).(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Eine amtsbekannte Lenkerin verkleidete sich mit einer Perücke und gab an, den Führerschein im WC runtergespült zu haben.  

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Beim landesweiten Planquadrat in der Nacht auf Sonntag waren insgesamt 88 Polizisten der Landesverkehrsabteilung Burgenland sowie der Bezirks- bzw. Stadtpolizeikommanden im Einsatz. Zwischen 16 und 2 Uhr wurden an die 1100 Fahrzeuglenker kontrolliert. Das Hauptaugenmerk lag auf der Nichteinhaltung der Alkohol- und Drogenbestimmungen, Geschwindigkeitsübertretungen und dem Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung.

Knapp 1000 Tests
Die Beamten führten 989 Alkomat- bzw. Alkovortests durch. 24 Lenker hatten sich in einem alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigten Zustand hinter das Steuer gesetzt, 20 von ihnen waren männlich. Der höchste gemessene Alkoholwert (1,76 Promille) wurde bei einem 56-Jährigen im Bezirk Oberpullendorf festgestellt. Die Polizei kassierte 20 Führerscheine vorläufig ein. Weiters wurden im Zuge des Planquadrats 163 Organstrafverfügungen ausgestellt und 373 Anzeigen an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.

Fahrzeug- und Lenkerkontrollen in Güssing.
Fahrzeug- und Lenkerkontrollen in Güssing.(Bild: Christian Schulter)

Führerschein zerrissen?
Ein nicht alltäglicher Vorfall trug sich im Gemeindegebiet von Stoob zu, wo die Polizisten eine amtsbekannte Fahrerin zum wiederholten Male ohne gültige Lenkberechtigung ertappten. Die 79-Jährige hatte versucht, sich mit einer Perücke unkenntlich zu machen und angegeben, dass sie den Führerschein zerrissen und daheim im Klo runtergespült habe.

Zitat Icon

Es sind noch immer viel zu viele beeinträchtigte Lenker unterwegs! Daher setzen wir die verstärkten Kontrollen in der Vorweihnachtszeit fort.

Oberst Andreas Stipsits

Die Beamten durchschauten das schräge Spielchen natürlich sofort, wissend, dass der Pensionistin der Führerschein bereits vor längerer Zeit bescheidmäßig von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde entzogen worden war.

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