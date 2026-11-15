Frau (79) ohne Schein narrte die Polizisten

Knapp 1000 Tests

Die Beamten führten 989 Alkomat- bzw. Alkovortests durch. 24 Lenker hatten sich in einem alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigten Zustand hinter das Steuer gesetzt, 20 von ihnen waren männlich. Der höchste gemessene Alkoholwert (1,76 Promille) wurde bei einem 56-Jährigen im Bezirk Oberpullendorf festgestellt. Die Polizei kassierte 20 Führerscheine vorläufig ein. Weiters wurden im Zuge des Planquadrats 163 Organstrafverfügungen ausgestellt und 373 Anzeigen an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.