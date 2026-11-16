Fabel-Serie zu Ende: „Weltmeister sind sterblich!“

Und für die stolze Fußballnation ist es auch ein Sieg, der wenigstens etwas über den großen WM-Frust hinwegtröstet. „England vertreibt die argentinischen Dämonen mit einem hart erkämpften Sieg über Spanien“, wie es der „Daily Mirror“ zusammenfasst. Die „Sun“ ergänzt: „Dies war die bisher beste Leistung unter Thomas Tuchel, denn seine heldenhaften Spieler traten gegen Spanien an und bewiesen, dass sie diejenigen mit dem nötigen Mut waren.“