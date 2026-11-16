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„Dämonen“ besiegt

Fabel-Serie zu Ende: „Weltmeister sind sterblich!“

Fußball International
16.11.2026 07:49
Spaniens unglaubliche Serie ohne Niederlage ging gegen England zu Ende.
Spaniens unglaubliche Serie ohne Niederlage ging gegen England zu Ende.(Bild: EPA/MARISCAL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Weltmeister sind sterblich“, schreibt die spanische Zeitung „Sport“ nach dem Ende einer unfassbaren Serie. 43 Partien war Spanien bis zum Sonntag nach regulärer Spielzeit unbesiegt gewesen! Dann kamen Thomas Tuchel und seine Engländer. 

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„England verschlingt den Champion“, geht die spanische Tageszeitung „AS“ mit den Weltmeistern doch etwas härter ins Gericht. Die 2:3-Niederlage in der Nations League gegen die „Three Lions“ bedeutet das Ende einer historischen Serie.

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Von „Verschlingen“ konnte dabei über weite Strecken der Partie durchaus die Rede sein. Nach einer Roten Karte gegen Elliot Anderson gab es am Ende für die Iberer sogar noch die Chance auf den Ausgleich. „Spanien beendet seine historische Siegesserie mit Ehre“, resümiert „Mundo Deportivo“ deshalb. 

Und die „Marca“ ergänzt: „Es ist besser, gegen einen so starken Gegner wie England zu verlieren, der das Spiel dominierte, bis er nur noch zu zehnt auf dem Platz stand.“ 

„Argentinische Dämonen“ vertrieben
In England wiederum ist der Sieg vor allem wichtig für den immer wieder kritisierten Teamchef Thomas Tuchel: „England liefert eine spektakuläre Leistung ab: Die Three Lions entreißen Weltmeister Spanien ihre Unbesiegbarkeit und liefern Thomas Tuchel den Beweis, dass sein Coaching funktioniert“, lautet so etwa das Fazit der „Daily Mail“. 

Thomas Tuchel
Thomas Tuchel(Bild: AP/Manu Fernandez)

Und für die stolze Fußballnation ist es auch ein Sieg, der wenigstens etwas über den großen WM-Frust hinwegtröstet. „England vertreibt die argentinischen Dämonen mit einem hart erkämpften Sieg über Spanien“, wie es der „Daily Mirror“ zusammenfasst. Die „Sun“ ergänzt: „Dies war die bisher beste Leistung unter Thomas Tuchel, denn seine heldenhaften Spieler traten gegen Spanien an und bewiesen, dass sie diejenigen mit dem nötigen Mut waren.“

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