Sanfte Heilmassagen genießen für den guten Zweck

Manchmal braucht es nur eine wohltuende Berührung, um Verspannungen zu lösen und Herzen zu bewegen. Dass Gesundheit und Menschlichkeit wunderbar Hand in Hand gehen können, beweist das Gesundheitszentrum „Physilife“ in Wulkaprodersdorf. Hier wird nicht nur mit viel Fachwissen und persönlichem Einsatz für mehr Lebensqualität gesorgt, sondern auch mit Solidarität für jene, die besondere Unterstützung brauchen.
Anfang des Jahres eröffnete in Wulkaprodersdorf das neue Gesundheitszentrum „Physilife“. Seither bieten hier Barbara Golacz (40) und ihr zehnköpfiges Team Physiotherapie, Ergotherapie, Heilmassagen, Impulsströmen, Stoßwellentherapie und Beckenbodentraining unter einem Dach an und unterstützen Menschen dabei, ihre Beweglichkeit zu verbessern, Beschwerden zu lindern und ihre Lebensqualität zu steigern.
Dass eine kleine Auszeit vom stressigen Alltag manchmal Großes bewirken kann, beweist „Physilife“ auch mit einem Benefiz-Wochenende am 28. und 29. November. Da stehen – passend zum ersten Advent – neben der Entspannung vor allem Menschlichkeit und der Gedanke des Miteinanders im Mittelpunkt. An beiden Tagen haben Besucher nämlich die Möglichkeit, sich von früh bis spät mit wohltuenden Heilmassagen verwöhnen zu lassen und dabei gleichzeitig auch anderen Gutes zu tun. Denn jeder Euro des Reinerlöses fließt an die Spendenplattform „Dank Dir!“, die gezielt Kinder mit Behinderungen in Österreich unterstützt.
So profitieren auch beeinträchtigte Kinder
„Mit der gesammelten Spende finanzieren wir wichtige Hilfsmittel und Therapien für junge Helden, die ihren Alltag erleichtern und ihre Entwicklung fördern – vom Pflegebett und Treppenlift über barrierefreien Duschen und Vibrationsplatten bis hin zum Rollstuhl-Sonnendach und diversen heiltherapeutischen Behandlungen. Gerade diese Unterstützung kann für betroffene Familien einen entscheidenden Unterschied machen“, erklärt Praxisleiterin Golacz.
Damit hält sie es wie der alte Goethe, der einst meinte „Die Tat allein beweist der Liebe Kraft.“ Und sie beweist, dass soziales Engagement nicht immer große Gesten braucht. Manchmal reichen sanfte Berührungen, um gemeinsam etwas zu bewegen.
Helfen hat schon Tradition
Für die Siegendorferin ist die Benefizaktion eine Herzensangelegenheit. Sie findet heuer bereits zum sechsten Mal statt: „Begonnen haben wir 2020 im bescheidenen Rahmen in einem Keller. Mittlerweile genießen unsere Kunden die Massagen in unserer heimeligen Praxis.“ Mit Glühwein, Chili etc. wird auch anderweitig für das leibliche Wohl gesorgt: „Da fließt ebenfalls jeder Euro in die Spendenbox.“
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