Sanfte Heilmassagen genießen für den guten Zweck

Dass eine kleine Auszeit vom stressigen Alltag manchmal Großes bewirken kann, beweist „Physilife“ auch mit einem Benefiz-Wochenende am 28. und 29. November. Da stehen – passend zum ersten Advent – neben der Entspannung vor allem Menschlichkeit und der Gedanke des Miteinanders im Mittelpunkt. An beiden Tagen haben Besucher nämlich die Möglichkeit, sich von früh bis spät mit wohltuenden Heilmassagen verwöhnen zu lassen und dabei gleichzeitig auch anderen Gutes zu tun. Denn jeder Euro des Reinerlöses fließt an die Spendenplattform „Dank Dir!“, die gezielt Kinder mit Behinderungen in Österreich unterstützt.