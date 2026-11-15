For "Gen Z"
Fried Chicken at Mountain Huts: How the Alps Are Being Sold Off
Chicken wings instead of Kaiserschmarrn? The American fried chicken chain KFC wants to convert mountain huts into fast-food restaurants: Now there’s massive resistance. In Austria, too, the commercialization of the mountains is advancing. Alpine legends like Peter Habeler, Fritz Macher, and Kristian Ghedina warn in the “Krone” against selling out their homeland.
The uproar began when renderings of the U.S. chain’s project at 2,000 meters in the upscale ski resorts of Cortina and Madonna di Campiglio were published. KFC (Kentucky Fried Chicken) claims that its largest customer base is the younger generation, also known as “Gen Z.” They say they want to offer alternatives to traditional mountain hut fare. The reactions were not long in coming:
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