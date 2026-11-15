Nach Unglück in Tirol: Identität von Opfer bekannt

Identität nach Obduktion bekannt

Weitere Erhebungen zum Unfallhergang sowie der Schneesituation wurden angeordnet. Da die Identität des Mannes bis gestern nicht gesichert ermittelt werden konnte, wurde eine Obduktion des Mannes angeordnet. Diese brachte nun am Sonntagvormittag ein Ergebnis: Beim Verstorbenen handelte es sich um einen 72-jährigen US-Amerikaner.