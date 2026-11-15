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Von Lawine erfasst

Nach Unglück in Tirol: Identität von Opfer bekannt

Tirol
15.11.2026 10:09
Bergretter konnten den Leichnam des Mannes bergen.
Bergretter konnten den Leichnam des Mannes bergen.(Bild: Bergrettung Stubai)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Einen Tag nach dem fürchterlichen Lawinenabgang am Stubaier Gletscher, bei dem ein Mann von einem Schneebrett erfasst und in eine Spalte gedrückt wurde, ist nun die Identität des verstorbenen Wintersportlers bekannt. 

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Zum schrecklichen Unfall kam es – wie ausführlich berichtet – am Samstag gegen 11.30 Uhr. Eine Gruppe von minderjährigen Wintersportlern beobachtete abseits der Piste einen Variantenfahrer am „Daunferner“ in den Stubaier Alpen. Der Mann wurde dort von einem Schneebrett erfasst und mitgerissen.

Wie berichtet wurde der Wintersportler in eine Spalte gespült und stürzte dort rund 20 Meter in die Tiefe. Die alarmierten Bergretter, Hubschrauber und Alpinpolizisten rückten umgehend aus, um nach dem Mann zu suchen.

(Bild: Bergrettung Neustift)
(Bild: Bergrettung Stubai)
(Bild: Bergrettung Neustift)

Ein Pistenretter sowie ein im Gletscherskigebiet befindlicher Alpinpolizist machten sich umgehend zum Einsatzort auf, um nach dem Verschütteten zu suchen. „Mit Hilfe eines LVS-Geräts konnte eine Person in der ca. 20 Meter tiefen Randkluft geortet und schließlich durch die beiden Einsatzkräfte aus dem Schnee befreit werden“, berichtet die Polizei.

Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Leichnam wurde von der Bergrettung Neustift im Stubaital mit Unterstützung des Polizeihubschraubers „Libelle Tirol“ geborgen.

Lesen Sie auch:
Einsatzkräfte rückten zum Unglücksort aus (li.) Die Variante, in der die Lawine abging (re.).
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Identität nach Obduktion bekannt
Weitere Erhebungen zum Unfallhergang sowie der Schneesituation wurden angeordnet. Da die Identität des Mannes bis gestern nicht gesichert ermittelt werden konnte, wurde eine Obduktion des Mannes angeordnet. Diese brachte nun am Sonntagvormittag ein Ergebnis: Beim Verstorbenen handelte es sich um einen 72-jährigen US-Amerikaner.

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