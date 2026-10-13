US-Richterin stoppt Baumfällungen auf Golfplatz

Er sagte, dass der Golfplatz in einem schlechten Zustand sei, und dort nach einer Renovierung große Turniere stattfinden könnten. Doch daraus wird wohl nichts. „Die Entfernung von Hunderten Bäumen vom East-Potomac-Golfplatz ist endgültig“, sagte Richterin Ana Reyes am Montag. Sie untersagte weitere Fällungen und gab damit einem Antrag von Umweltschützerinnen und Umweltschützern statt, die nach der Fällung von ungefähr 500 Bäumen auf dem Gelände am Samstag Alarm geschlagen hatten. Die Behörden hatten außerdem angekündigt, im Laufe der Woche Hunderte weitere Bäume zu fällen.