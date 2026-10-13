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Trump will renovieren

US-Richterin stoppt Baumfällungen auf Golfplatz

Außenpolitik
13.10.2026 11:42
Eine US-Bundesrichterin hat ein weiteres Vorhaben von Präsident Donald Trump durchkreuzt: Sie ...
Eine US-Bundesrichterin hat ein weiteres Vorhaben von Präsident Donald Trump durchkreuzt: Sie untersagte Rodungen auf einem Golfplatz in Washington.(Bild: AP/Mark Schiefelbein)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Fällung Hunderter Bäume hat eine US-Bundesrichterin weitere Rodungen auf einem Golfplatz in Washington vorerst untersagt. Damit wurden jetzt die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Umgestaltung des Platzes durchkreuzt. Der Politiker ist selbst ein leidenschaftlicher Golfspieler.

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Er sagte, dass der Golfplatz in einem schlechten Zustand sei, und dort nach einer Renovierung große Turniere stattfinden könnten. Doch daraus wird wohl nichts. „Die Entfernung von Hunderten Bäumen vom East-Potomac-Golfplatz ist endgültig“, sagte Richterin Ana Reyes am Montag. Sie untersagte weitere Fällungen und gab damit einem Antrag von Umweltschützerinnen und Umweltschützern statt, die nach der Fällung von ungefähr 500 Bäumen auf dem Gelände am Samstag Alarm geschlagen hatten. Die Behörden hatten außerdem angekündigt, im Laufe der Woche Hunderte weitere Bäume zu fällen.

Reyes setzte eine Eilverhandlung per Videoschaltung an, um die Argumente beider Seiten anzuhören. Dabei ging es vor allem um das Versäumnis der Regierung, die Fällungen rechtzeitig anzukündigen. Das Weiße Haus hatte die Pläne erst am Freitagabend bekanntgegeben.

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Die Opposition wirft dem Republikaner vor, öffentliche Gelder zu verschwenden. Viele der Projekte werden zudem rechtlich angefochten. Weitere umstrittene Vorhaben sind beispielsweise ein Ballsaal am Weißen Haus, für den ein ganzer Flügel der Präsidentenresidenz abgerissen werden musste, sowie die Renovierung des Kennedy Centers, auf dem Trump seinen Namen anbringen lassen möchte.

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