Jetzt kommt die Grippewelle auf Salzburg zu

Salzburgs Hausärzte berichten schon von mehr Patienten und die Medikamente gegen Husten, Schnupfen und Halsschmerzen haben wieder Hochsaison: Im Bundesland ist die Erkältungssaison voll angelaufen. Die „Krone“ hat sich bei Ärzten und Apothekern umgehört.
Husten, Schnupfen und Halsweh: Die Erkältungssaison hat Salzburg im Griff. In den Ordinationen und Apotheken macht sich das schon bemerkbar. In Bad Hofgastein hat Hausärztin Verena Steinlechner mit den Grippeimpfungen an ihren Patienten gestartet. Derzeit sei noch ausreichend Impfstoff vorhanden.
Wer mit Erkältungssymptomen den Arzt aufsuchen muss, sollte in der Ordination eine Maske tragen, empfiehlt die Pongauer Medizinerin. Um Ansteckungen und Krankheiten zu vermeiden, rät sie, Abstand zu Erkrankten zu halten. Die Erkältungsviren machen vor niemandem halt: „Es trifft alle Altersgruppen.“
Besonders bei Kindern sind die Viren derzeit weitverbreitet. Auch Kinderarzt Holger Förster aus der Stadt Salzburg beobachtet erhöhtes Patientenaufkommen. Die Grippe- und Influenzawelle ist bislang noch nicht zu erkennen. Diese stehe uns noch bevor, so der Mediziner. Um Erkrankungen vorzubeugen, empfiehlt er ausreichend Bewegung an der frischen Luft und gesunde Ernährung. Von Vitalstoffpräparaten hält er wenig: „Es ist besser, die Vitamine über Gemüse aufzunehmen, statt auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen.“
Wird man trotzdem krank, gilt: „Wenn es einen erwischt hat, dann sollte man auch zu Hause bleiben.“ Erst nach mindestens 24 Stunden ohne Symptomen sollte es wieder in die Schule oder Arbeit gehen. Auf Sport muss in der ersten Zeit danach verzichtet werden.
Ordinationen und Apotheken gewappnet
Die Erkältungszeit spürt auch Apotheker Thomas Mair aus Maishofen. Immer mehr Kunden fragen nach Nasensprays, Erkältungstees und Lutschtabletten. Häufige Beschwerden seien Schnupfen, Halsweh sowie Kopfschmerzen. Mit Medikamenten sei man gut aufgestellt, Engpässe gebe es derzeit nicht. „Hygiene ist ein wichtiges Thema“, betont Mair und empfiehlt etwa regelmäßiges Händewaschen.
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