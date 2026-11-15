Jetzt kommt die Grippewelle auf Salzburg zu

Besonders bei Kindern sind die Viren derzeit weitverbreitet. Auch Kinderarzt Holger Förster aus der Stadt Salzburg beobachtet erhöhtes Patientenaufkommen. Die Grippe- und Influenzawelle ist bislang noch nicht zu erkennen. Diese stehe uns noch bevor, so der Mediziner. Um Erkrankungen vorzubeugen, empfiehlt er ausreichend Bewegung an der frischen Luft und gesunde Ernährung. Von Vitalstoffpräparaten hält er wenig: „Es ist besser, die Vitamine über Gemüse aufzunehmen, statt auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen.“