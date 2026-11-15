Krampusdisco eskaliert: gleich zwei Faustkämpfe

Nicht mehr unter Kontrolle hatten sich ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land und ein 28-Jähriger aus Klagenfurt. Die beiden hatten auf einer Krampusdisco in Grafenstein wohl ein paar Gläser zu viel getrunken. Sie waren stark alkoholisiert, als sie plötzlich gegen 2.20 Uhr aufeinander einschlugen. Der 28-Jährige traf seinen Kontrahenten dabei mit der Faust im Gesicht. Er wurde verletzt und ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Doch damit nicht genug.