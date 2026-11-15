Krampusdisco eskaliert: gleich zwei Faustkämpfe

Zu gleich mehreren Schlägereien mussten die Beamten der Polizeiinspektion Grafenstein (Kärnten) in der Nacht auf Sonntag ausrücken. Gründe dafür waren eine Krampusdisco und zu viel Alkohol.
Nicht mehr unter Kontrolle hatten sich ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt-Land und ein 28-Jähriger aus Klagenfurt. Die beiden hatten auf einer Krampusdisco in Grafenstein wohl ein paar Gläser zu viel getrunken. Sie waren stark alkoholisiert, als sie plötzlich gegen 2.20 Uhr aufeinander einschlugen. Der 28-Jährige traf seinen Kontrahenten dabei mit der Faust im Gesicht. Er wurde verletzt und ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Doch damit nicht genug.
Schlägerei auf Parkplatz
Die Einsatzkräfte mussten bei einer weiteren Schlägerei dazwischengehen. Am Parkplatz vor der Disco wurde ein 19-Jähriger von einem Unbekannten brutal niedergeschlagen. Auch er wurde im Klinikum versorgt.
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