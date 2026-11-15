Pkw-Lenker (19) fuhr in Fußgänger auf Gehsteig

Die beiden Fußgängerinnen waren auf einem Gehsteig unterwegs, als es zu dem plötzlichen Unfall kam. Ein 19-Jähriger war in einem Auto auf der Villacher Straße unterwegs. Er wollte gemeinsam mit einer Bekannten – sie war am Beifahrersitz – aus der Stadt hinausfahren. Doch plötzlich, die Beamten wissen bisher nicht genau, wie der Unfall passieren konnte, kam der 19-Jährige von der Straße ab. Sein Auto prallte in die zwei Fußgängerinnen.