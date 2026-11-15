Pkw-Lenker (19) fuhr in Fußgänger auf Gehsteig

Eine 24-Jährige und eine 61-Jährige waren am Samstag um 00.24 Uhr zu Fuß auf dem Weg in die Stadt Klagenfurt. Doch aus heiterem Himmel kam ein Auto auf sie zugefahren. Die beiden schafften es nicht mehr rechtzeitig auszuweichen und wurden verletzt.
Die beiden Fußgängerinnen waren auf einem Gehsteig unterwegs, als es zu dem plötzlichen Unfall kam. Ein 19-Jähriger war in einem Auto auf der Villacher Straße unterwegs. Er wollte gemeinsam mit einer Bekannten – sie war am Beifahrersitz – aus der Stadt hinausfahren. Doch plötzlich, die Beamten wissen bisher nicht genau, wie der Unfall passieren konnte, kam der 19-Jährige von der Straße ab. Sein Auto prallte in die zwei Fußgängerinnen.
19-jähriger Lenker war nüchtern
Die 61-Jährige wurde leicht verletzt und auch die 24-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Polizei führte bei dem Lenker einen Alkoholtest durch. Doch dieser verlief negativ. Auch er wurde leicht verletzt und gemeinsam mit den anderen Unfallbeteiligten ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.
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