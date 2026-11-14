Gut gemeint, das  Gegenteil von gut

Als sich unsere Dreier-Koalitionsregierung vor Jahr und Tag entschloss, die heimische Landesverteidigung endlich der neuen Sicherheits- und Bedrohungslage in Europa anzupassen, war das gewiss gut gemeint.
EINERSEITS stand und steht quer durch die gesamte politische Landschaft nämlich völlig außer Streit, dass unser in den letzten Jahrzehnten zu Tode gespartes Bundesheer aufgerüstet und dringend den zeitgemäßen Erfordernissen angepasst werden muss. Und dazu gehört naturgemäß eine entsprechende Erweiterung und Verbesserung des Wehrdienstes.
ANDERERSEITS war das, was nach der Arbeit einer durchaus verdienstvollen Wehrdienstkommission und der darauf folgenden, einigermaßen wirren politischen Debatte herausgekommen ist, alles andere als gut, nämlich ein Regierungskompromiss auf eine Reform, die keine ist, sondern vielmehr zu einem Pull-Faktor für den Zivildienst und damit gegen den Wehrdienst und gegen das gesamte Bundesheer geworden ist.
Der gegenwärtige sprunghafte Anstieg von Meldungen für den Zivildienst, bevor dieser nun mit ziemlicher Sicherheit auch verlängert wird, entzieht dem Heer nämlich die nötige Anzahl von Grundwehrdienern.
Und die Regierung steht dieser Entwicklung – zumindest vorläufig – ziemlich hilflos gegenüber.
Wie heißt es im Volksmund so schön: Gut gemeint ist eben das Gegenteil von gut.
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