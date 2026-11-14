Gut gemeint, das  Gegenteil von gut

ANDERERSEITS war das, was nach der Arbeit einer durchaus verdienstvollen Wehrdienstkommission und der darauf folgenden, einigermaßen wirren politischen Debatte herausgekommen ist, alles andere als gut, nämlich ein Regierungskompromiss auf eine Reform, die keine ist, sondern vielmehr zu einem Pull-Faktor für den Zivildienst und damit gegen den Wehrdienst und gegen das gesamte Bundesheer geworden ist.