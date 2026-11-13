Berechtigte Forderung gegen den „Parteien-Speck“

Er gibt nicht auf: Die Neos, die er einst gemeinsam mit Matthias Strolz gegründet hatte und für die er in den Nationalrat gewählt wurde, warfen den Medienmanager Veit Dengler im Juli aus Klub und Partei, weil er nicht akzeptieren wollte, dass die horrend hohe Parteienförderung in Österreich, wenn schon nicht – wie geplant – sogar erhöht wird, dann doch zumindest auf Höchstniveau weiter ausbezahlt wird.