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„Krone“-Kommentar

Was künstliche Intelligenz mit Kindern macht

Kolumnen
13.11.2026 08:00
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Susanne Wiesinger
Von Susanne Wiesinger
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„Bist du wirklich echt, Frau Lehrerin?“ Was die siebenjährige Amra mit dieser Frage gemeint haben könnte, war mir nicht klar. Das Mädchen kann dem Unterricht schon recht gut folgen. Sich auf Deutsch mitzuteilen, fällt ihr allerdings noch schwer.

Abgesehen von Sprachbarrieren können Lehrer die Gedankengänge Siebenjähriger manchmal nicht auf Anhieb nachvollziehen. Vor allem, wenn ein Kind so viel Fantasie wie Amra hat und deshalb ein wenig verträumt ist.

„Also Roboter bin ich keiner. Ich bin schon ein Mensch wie du.“ Amra legte den Kopf zur Seite: „Weil du redest Deutsch wie das Handy von meiner Mama.“

Jetzt klingelte es bei mir. Der Siebenjährigen sind diverse Übersetzungsprogramme, die ihre Eltern verwenden, selbstverständlich bekannt. Häufig hört sie eine Frauenstimme der künstlichen Intelligenz, die ihrer Mutter arabische Sätze ins Deutsche übersetzt. Auch die Eltern bemühen sich nämlich, hier Fuß zu fassen.

Offenbar hatten sie meine langsamen Erklärungen, in äußerst betonter Aussprache, an ein Übersetzungsprogramm erinnert. Das wollte ich so nicht stehen lassen. „Ich kann auch schneller sprechen, dann versteht ihr mich aber nicht. Jetzt ist Pause, Amra. Wir sollten unsere Jause essen. Ich habe Hunger und möchte meinen Kaffee trinken. Durst und Hunger haben unsere Handys nicht, oder?“

Das Mädchen schüttelte den Kopf und grinste. Die Frage, ob ich ein Mensch oder doch eine KI-Stimme bin, wäre also vorerst einmal geklärt.

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