Was künstliche Intelligenz mit Kindern macht

Offenbar hatten sie meine langsamen Erklärungen, in äußerst betonter Aussprache, an ein Übersetzungsprogramm erinnert. Das wollte ich so nicht stehen lassen. „Ich kann auch schneller sprechen, dann versteht ihr mich aber nicht. Jetzt ist Pause, Amra. Wir sollten unsere Jause essen. Ich habe Hunger und möchte meinen Kaffee trinken. Durst und Hunger haben unsere Handys nicht, oder?“