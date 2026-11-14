Unfälle, Staus etc.
Schneefall sorgt für Verkehrschaos in Kroatien
In Teilen Kroatiens sorgt heftiger Schneefall seit Freitagabend für Verkehrschaos. Auf der Autobahn A6 zwischen Vrata und Ravna Gora bildete sich in Richtung Zagreb ein etwa vier Kilometer langer Stau. Es kaum zu Verkehrsunfällen, mehrere Fahrzeuge blieben auf der schneebedeckten Fahrbahn hängen.
Kroatische Medien und die Kleine Zeitung berichteten, dass es seit Freitagnachmittag in den Regionen Gorski Kotar und Lika geschneit hätte. Laut Prognosen könnten in den höher gelegenen Gebieten noch bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen. Der überraschende Wintereinbruch wirkt sich massiv auf den Verkehr aus. Auf der A3 habe sich der Verkehr beispielsweise auf einer Länge von rund sechs Kilometern gestaut, hieß es. Auf der Autobahn A6 habe es vier Kilometer lang gestaut.
Auf Videoaufnahmen, die auf Social Media veröffentlicht wurden, sind unter anderem schneebedeckte Fahrbahnen und starker Schneefall zu sehen. Von mehreren Verkehrsunfällen und hängengebliebenen Fahrzeugen wird berichtet.
Hier sehen Sie eine Aufnahme von der A6 in Kroatien:
Der kroatische Automobilklub HAK hat am Freitagabend vor glatten Fahrbahnen gewarnt und die Verkehrsteilnehmenden daran erinnert, ihre Geschwindigkeit anzupassen, ausreichend Abstand zu halten und nur mit der vorgeschriebenen Winterausrüstung unterwegs zu sein. Für den heutigen Samstag wurden weiterhin schwierige Wetterbedingungen erwartet.
Unwetter an der Adriaküste
So gilt etwa für Primorje-Gorski Kotar, Lika-Senj und Zadar eine orange Wetterwarnung vor starkem bis stürmischem Wind. An der Küste soll es vergleichsweise mild bleiben. Allerdings mussten dort nach schweren Unwettern zahlreiche Straßen gesperrt werden, nachdem Flüsse und Bäche über die Ufer getreten waren. Die Unwetter betrafen auch Teile Sloweniens und Norditaliens.
In der italienischen Region Toskana wurden 65 Menschen vorsorglich aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht. 66 weitere Personen waren vorübergehend von der Außenwelt abgeschnitten. In Ventimiglia nahe der italienisch-französischen Grenze wurden 19 Migrantinnen und Migranten gerettet, die vom plötzlich anschwellenden Fluss Roja überrascht worden waren. Sie hatten unter einer Eisenbahnbrücke im Flussbett ein provisorisches Lager errichtet. Feuerwehrleute und Taucher retteten die Menschen, die unter zwei Brückenabschnitten eingeschlossen waren.
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