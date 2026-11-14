Schneefall sorgt für Verkehrschaos in Kroatien

Kroatische Medien und die Kleine Zeitung berichteten, dass es seit Freitagnachmittag in den Regionen Gorski Kotar und Lika geschneit hätte. Laut Prognosen könnten in den höher gelegenen Gebieten noch bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen. Der überraschende Wintereinbruch wirkt sich massiv auf den Verkehr aus. Auf der A3 habe sich der Verkehr beispielsweise auf einer Länge von rund sechs Kilometern gestaut, hieß es. Auf der Autobahn A6 habe es vier Kilometer lang gestaut.