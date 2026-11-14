US-Senatoren nehmen SpaceX unter die Lupe

Wie berichtet, hatte die ukrainische Regierung im Oktober tagelange Geschwindigkeitsbeschränkungen des Satelliteninternets beklagt. Damit hätten unter anderem darauf angewiesene Abwehrsysteme gegen russische Drohnen nicht eingesetzt werden können, hieß es. Diese Woche sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut von Einschränkungen. Entlang der gesamten Frontlinien verzeichneten die Truppen Störungen beim Betrieb von Starshield, sagte er. Das Militär habe die Umstände geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass es sich nicht um zufällige Fehler gehandelt habe, sondern um eine „systemseitige Geschwindigkeitsbegrenzung“. Deswegen seien mehrere Treffer russischer Drohnen verzeichnet worden.