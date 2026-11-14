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Nach 1:9-Klatsche: Neuer Trainer für ÖFB-Legionär!

Fußball International
14.11.2026 11:22
Vor allem die 1:9-Klatsche gegen Como markierte den Tiefpunkt der Lens-Entwicklung.
Vor allem die 1:9-Klatsche gegen Como markierte den Tiefpunkt der Lens-Entwicklung.(Bild: AFP/FRANCOIS LO PRESTI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Didier Digard wird neuer Trainer von ÖFB-Legionär Samson Baidoo beim französischen Fußball-Ligue-1-Klub RC Lens.

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Der 40-jährige Coach erhielt einen Vertrag bis 2028, er tritt die Nachfolge von Yannick Cahuzac an, der nach einer Serie von Niederlagen gehen musste. In der Liga ist man auf den elften Rang abgerutscht. 

Besonders eingebrannt hat sich dabei die bittere und historische 1:9-Klatsche in der Champions League gegen den italienischen Vertreter Como. Das Team brach dabei komplett auseinander – auch Baidoo wurde anschließend heftig kritisiert. 

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