Nach „Mistkerl“-Sager! Heftiger Streit in der F1

„Das ist ein beispielloser und empörender Anriff auf die Pressefreiheit“, wurde Chris Dean, Sportchef der „Daily Mail“, zitiert. McEvoy hatte Leclerc wegen einer umstrittenen Kollision in der ersten Runde des Grand Prix von Mexiko mit dessen Ferrari-Kollegen Lewis Hamilton vor gut zwei Wochen als „sneaky little bastard“ bezeichnet – also als „hinterhältigen kleinen Mistkerl“. Der seit 21 Jahren von der Formel 1 berichtende McEvoy habe zudem Details einer angespannten Nachbesprechung nach dem Rennen zwischen den Fahrern und Ferrari-Teamchef Fred Vasseur enthüllt.