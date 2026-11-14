Nach „Mistkerl“-Sager! Heftiger Streit in der F1

Nach einer deftigen Kritik an Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hat der Automobil-Weltverband (FIA) dem britischen Journalisten Jonathan McEvoy nach Angaben von dessen Arbeitgeber „Daily Mail“ die Akkreditierung entzogen und damit für einen Streit gesorgt. „Die Daily Mail wird die Formel 1 boykottieren“, hieß es vom Medium. Der Motorsport-Korrespondent McEvoy war vom Weltverband für den Rest der Saison von der Berichterstattung von Formel-1-Rennen ausgeschlossen.
„Das ist ein beispielloser und empörender Anriff auf die Pressefreiheit“, wurde Chris Dean, Sportchef der „Daily Mail“, zitiert. McEvoy hatte Leclerc wegen einer umstrittenen Kollision in der ersten Runde des Grand Prix von Mexiko mit dessen Ferrari-Kollegen Lewis Hamilton vor gut zwei Wochen als „sneaky little bastard“ bezeichnet – also als „hinterhältigen kleinen Mistkerl“. Der seit 21 Jahren von der Formel 1 berichtende McEvoy habe zudem Details einer angespannten Nachbesprechung nach dem Rennen zwischen den Fahrern und Ferrari-Teamchef Fred Vasseur enthüllt.
Die News Media Coalition – eine internationale Gruppe von Nachrichtenverlagen und Nachrichtenagenturen – forderte die FIA auf, McEvoy „wieder einzusetzen“. „Ob es uns gefällt oder nicht: Meinungsfreiheit, also die Möglichkeit, Standpunkte zu teilen, und Pressefreiheit bleiben entscheidend für informierte Gesellschaften, für Debatten und Gespräche – auch über das Verhalten von Formel-1-Fahrern und offensichtlich die Empfindlichkeit von Teams“, sagte NMC-Geschäftsführer Andrew Moger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.