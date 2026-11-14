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Attacke gegen Ferrari

Nach „Mistkerl“-Sager! Heftiger Streit in der F1

Formel 1
14.11.2026 13:08
Der britische Journalist Jonathan McEvoy hatte mit derber Kritik an Ferrari für Aufregung ...
Der britische Journalist Jonathan McEvoy hatte mit derber Kritik an Ferrari für Aufregung gesorgt.(Bild: AFP/DANIEL BECERRIL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach einer deftigen Kritik an Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hat der Automobil-Weltverband (FIA) dem britischen Journalisten Jonathan McEvoy nach Angaben von dessen Arbeitgeber „Daily Mail“ die Akkreditierung entzogen und damit für einen Streit gesorgt. „Die Daily Mail wird die Formel 1 boykottieren“, hieß es vom Medium. Der Motorsport-Korrespondent McEvoy war vom Weltverband für den Rest der Saison von der Berichterstattung von Formel-1-Rennen ausgeschlossen.

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„Das ist ein beispielloser und empörender Anriff auf die Pressefreiheit“, wurde Chris Dean, Sportchef der „Daily Mail“, zitiert. McEvoy hatte Leclerc wegen einer umstrittenen Kollision in der ersten Runde des Grand Prix von Mexiko mit dessen Ferrari-Kollegen Lewis Hamilton vor gut zwei Wochen als „sneaky little bastard“ bezeichnet – also als „hinterhältigen kleinen Mistkerl“. Der seit 21 Jahren von der Formel 1 berichtende McEvoy habe zudem Details einer angespannten Nachbesprechung nach dem Rennen zwischen den Fahrern und Ferrari-Teamchef Fred Vasseur enthüllt.

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Die News Media Coalition – eine internationale Gruppe von Nachrichtenverlagen und Nachrichtenagenturen – forderte die FIA auf, McEvoy „wieder einzusetzen“. „Ob es uns gefällt oder nicht: Meinungsfreiheit, also die Möglichkeit, Standpunkte zu teilen, und Pressefreiheit bleiben entscheidend für informierte Gesellschaften, für Debatten und Gespräche – auch über das Verhalten von Formel-1-Fahrern und offensichtlich die Empfindlichkeit von Teams“, sagte NMC-Geschäftsführer Andrew Moger.

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