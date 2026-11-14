Betrüger wollten Wiener um 100.000 € erleichtern

Mit dem Versprechen auf hohe Gewinne zogen Verdächtigen über Monate Geld aus den Taschen eines 76-jährigen Wieners. Sie gaben sich als vermeintliche Vertreter eines Anlageunternehmens aus. Als sie schließlich einen Betrag von 100.000 Euro persönlich abholen wollten, wurden sie von der Polizei gestoppt.
Der 76-Jährige hatte wiederholt Geld auf das Konto der mutmaßlichen Betrüger überwiesen und dachte, die Beträge würden von einem „Investmentunternehmen“ veranlagt. Doch die Männer wurden gierig und forderten schließlich einen noch höheren Betrag – der Pensionist wurde schließlich stutzig und beriet sich mit seiner Tochter.
Tochter begleitete Opfer für Anzeige zur Polizei
Diese hatte ebenfalls den Verdacht, dass es sich wohl um keinen seriösen Finanzdienstleister handelt. Sie gingen schließlich gemeinsam zur Polizei und erstatteten Anzeige. Zum vereinbarten Übergabetermin des hohen Geldbetrages in der Wohnung des Opfers wurden schließlich auch Exekutivbeamte eingeladen.
Die Exekutive empfiehlt, folgende Hinweise zu beachten, um kein Opfer von Anlagebetrug zu werden:
Am Freitagmittag wurden die zwei mutmaßlichen Betrüger schließlich festgenommen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen serbischen und einen 32-jährigen kroatischen Staatsbürger, wie die Polizei berichtete.
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