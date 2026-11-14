Betrüger wollten Wiener um 100.000 € erleichtern

Tochter begleitete Opfer für Anzeige zur Polizei

Diese hatte ebenfalls den Verdacht, dass es sich wohl um keinen seriösen Finanzdienstleister handelt. Sie gingen schließlich gemeinsam zur Polizei und erstatteten Anzeige. Zum vereinbarten Übergabetermin des hohen Geldbetrages in der Wohnung des Opfers wurden schließlich auch Exekutivbeamte eingeladen.