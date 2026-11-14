Was hilft wirklich gegen Extremismus?

Der Verein rund um die Moschee weist alle Vorwürfe von Terrorismus, Extremismus oder illegaler Finanzierung zurück. Die ÖVP sieht sich darin bestärkt, dass es das von ihr geforderte Verbot des Politischen Islam braucht. Kritiker halten dagegen, dass sich Extremismus nicht einfach wegverbieten lässt. Ob Islamismus oder Rechtsextremismus: Was hilft wirklich gegen Radikalisierung? Diskutieren Sie mit!