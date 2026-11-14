Was hilft wirklich gegen Extremismus?

Auf der Terrorliste in Ägypten, in Österreich aber unantastbar: Eine Schließung der Grazer „al-Nur-Moschee“ lässt die Rechtslage nicht zu. Auch der Fall Sellner zeigt, wie rechtsextreme Verbote gekonnt umgehen. Braucht es schärfere Verbote, oder setzt man gegen Radikalisierung besser früher an?
Der Verein rund um die Moschee weist alle Vorwürfe von Terrorismus, Extremismus oder illegaler Finanzierung zurück. Die ÖVP sieht sich darin bestärkt, dass es das von ihr geforderte Verbot des Politischen Islam braucht. Kritiker halten dagegen, dass sich Extremismus nicht einfach wegverbieten lässt. Ob Islamismus oder Rechtsextremismus: Was hilft wirklich gegen Radikalisierung? Diskutieren Sie mit!
Klare Kante statt Ohnmacht
Die Befürworter von Verboten sagen: Ein Rechtsstaat, der zuschauen muss, verliert Vertrauen. Wer extremistischen Netzwerken Räume, Geld und Strukturen nimmt, schwächt sie spürbar. Verbote setzen eine klare Grenze und wirken sofort, Prävention dagegen dauert Jahre.
Wer die Köpfe erreicht, braucht kein Verbot
Die andere Seite warnt: Verbote treiben Extremisten in Hinterhöfe und Chatgruppen, wo sie noch schwerer zu fassen sind. Radikalisiert wird heute oft am Handy im Kinderzimmer. Dagegen helfen Schule, Jugendarbeit und Ansprechpartner, die rechtzeitig hinschauen.
Was halten Sie für wirksamer gegen Extremismus: harte Verbote oder frühe Prävention? Sollte der Staat Vereine und Moscheen schneller schließen dürfen, auch wenn noch keine Verurteilung vorliegt? Und wo beginnt Radikalisierung bei Jugendlichen Ihrer Erfahrung nach?
Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!