Australierin sorgt in Levi für Ski-Überraschung

Madison Hoffman ist ein Name, der bisher nur eingefleischten Ski-Fans bekannt sein dürfte. Doch die Australierin sorgte zum Auftakt in die neue Slalom-Saison für eine Überraschung. Mit Startnummer 57 landete sie nach dem ersten Durchgang in Levi auf dem starken 13. Platz. Aber auch ein ÖSV-Juwel schaffte es mit Nummer 70 noch in den zweiten Lauf.