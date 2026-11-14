Australierin sorgt in Levi für Ski-Überraschung

Madison Hoffman ist ein Name, der bisher nur eingefleischten Ski-Fans bekannt sein dürfte. Doch die Australierin sorgte zum Auftakt in die neue Slalom-Saison für eine Überraschung. Mit Startnummer 57 landete sie nach dem ersten Durchgang in Levi auf dem starken 13. Platz. Aber auch ein ÖSV-Juwel schaffte es mit Nummer 70 noch in den zweiten Lauf.
Ihr Debüt im Weltcup gab Hoffman 2021 in Sölden. Seither versucht sich die 26-Jährige immer wieder auf der großen Bühne. Punkte gab es dabei bisher lediglich ein Mal. 2023 landete die Technikspezialistin im Slalom von Levi auf dem 25. Platz – die ersten Weltcup-Punkte für eine Australierin seit der legendären Zali Steggal 2002.
Seither gab es auf der größten Ski-Bühne wiederum nicht viel zu feiern – auch wenn sich Hoffman in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen den respektablen 23. Platz erkämpfte.
Auch ÖSV-Youngster zeigt auf
Doch zu Beginn der neuen Slalom-Saison konnte die Ski-Exotin nun ein richtiges Ausrufezeichen setzen. In Levi ging sie mit Startnummer 57 ins Rennen und zeigte einen starken Lauf. In der Zwischenwertung landete sie mit einem Rückstand von 1,42 Sekunden auf die Halbzeit-Führende Emma Aicher auf dem 13. Platz.
Kurz nach ihr konnte aber auch eine junge ÖSV-Athletin ein Erfolgserlebnis feiern. Valentina Rings-Wanner schaffte es nämlich mit der hohen Nummer 70 noch in den zweiten Durchgang. Die 21-Jährige liegt nach der Hälfte des Rennens auf dem 29. Platz.
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