Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besitzerwechsel

Pfadfinder kaufen Ferienheim im Bregenzerwald

Chronik
15.11.2026 13:30
Das Ferienheim Bolgenach wird zum „Pfadfinderlager“.
Das Ferienheim Bolgenach wird zum „Pfadfinderlager“.(Bild: Marktgemeinde Lustenau)

Das ehemalige Ferienheim Bolgenach im Bregenzerwald hat einen neuen Besitzer. Die Marktgemeinde Lustenau hat das Gebäude samt Grundstück und Sportplatz für 190.000 Euro an die Vorarlberger Pfadfinder verkauft. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das ehemalige Ferienheim Bolgenach auf dem Gemeindegebiet von Hittisau wechselt den Besitzer. Die Marktgemeinde Lustenau trennt sich vom Objekt, dieses geht nun an Landesverband der Vorarlberger Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Der Kaufpreis beläuft sich auf 190.000 Euro. Das Haus bietet eine Nutzfläche von immerhin 600 Quadratmetern und steht auf einem 917 Quadratmeter großen Grundstück. Direkt an den Baugrund schließt ein Spiel- und Fußballplatz mit einer Größe von 2263 Quadratmetern an – für Auslauf ist also gesorgt. 

Lesen Sie auch:
Schönste Wanderrouten
Naturparadies zwischen zwei Ländern
08.10.2023
Schönste Wanderrouten
Alpenidylle zwischen Hittisau und Allgäu
08.08.2025
„Oanen in dr Krone“
Der „Oxa“ in Hittisau: Jung und traditionell
17.09.2026

Von der Schule zum Ferienheim
Das Gebäude in Bolgenach hat eine lange Geschichte. Ursprünglich war das Haus als Volksschule errichtet und für den Unterricht genutzt worden. Gegen Ende der 1970er-Jahre erwarb dann die Marktgemeinde Lustenau das Gebäude und baute dieses zu einem Ferienheim um. Generationen von Kindern aus dem Stickerdorf haben hier ihre Ferien Sommerferien verbracht. 

Pläne für die künftige Nutzung
Der Landesverband der Pfadfinder möchte das Gebäude vorrangig für die Aktivitäten der eigenen Ortsgruppen nutzen. Das Haus soll aber nicht nur den „Pfadis“ vorbehalten sein, auch andere Vereine sind herzlich eingeladen, die Räumlichkeiten anzumieten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
15.11.2026 13:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
1° / 8°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
0° / 10°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
1° / 8°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
0° / 9°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
145.656 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
105.945 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
102.341 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1032 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
698 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Außenpolitik
Kreml will NATO ins Jahr 1997 zurückdrängen
664 mal kommentiert
Kreml-Chef Wladimir Putin mit seinem außenpolitischen Berater Juri Uschakow während der ...
Mehr Chronik
Neue Bahnverbindung
In 37 Minuten von Hard nach Sankt Gallen
Besitzerwechsel
Pfadfinder kaufen Ferienheim im Bregenzerwald
Krone Plus Logo
Suizide im Ländle
Wenn Männer leiden, wird oft weggeschaut
Fünfter Saisonsieg
Rote Teufel vom Bodensee jubeln in der Steiermark
Krone Plus Logo
2650 km im Kajak
„Die letzten drei Monate waren ein Fiebertraum“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf