Pfadfinder kaufen Ferienheim im Bregenzerwald

Das ehemalige Ferienheim Bolgenach im Bregenzerwald hat einen neuen Besitzer. Die Marktgemeinde Lustenau hat das Gebäude samt Grundstück und Sportplatz für 190.000 Euro an die Vorarlberger Pfadfinder verkauft.
Das ehemalige Ferienheim Bolgenach auf dem Gemeindegebiet von Hittisau wechselt den Besitzer. Die Marktgemeinde Lustenau trennt sich vom Objekt, dieses geht nun an Landesverband der Vorarlberger Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Der Kaufpreis beläuft sich auf 190.000 Euro. Das Haus bietet eine Nutzfläche von immerhin 600 Quadratmetern und steht auf einem 917 Quadratmeter großen Grundstück. Direkt an den Baugrund schließt ein Spiel- und Fußballplatz mit einer Größe von 2263 Quadratmetern an – für Auslauf ist also gesorgt.
Von der Schule zum Ferienheim
Das Gebäude in Bolgenach hat eine lange Geschichte. Ursprünglich war das Haus als Volksschule errichtet und für den Unterricht genutzt worden. Gegen Ende der 1970er-Jahre erwarb dann die Marktgemeinde Lustenau das Gebäude und baute dieses zu einem Ferienheim um. Generationen von Kindern aus dem Stickerdorf haben hier ihre Ferien Sommerferien verbracht.
Pläne für die künftige Nutzung
Der Landesverband der Pfadfinder möchte das Gebäude vorrangig für die Aktivitäten der eigenen Ortsgruppen nutzen. Das Haus soll aber nicht nur den „Pfadis“ vorbehalten sein, auch andere Vereine sind herzlich eingeladen, die Räumlichkeiten anzumieten.
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