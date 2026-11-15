Pfadfinder kaufen Ferienheim im Bregenzerwald

Das ehemalige Ferienheim Bolgenach auf dem Gemeindegebiet von Hittisau wechselt den Besitzer. Die Marktgemeinde Lustenau trennt sich vom Objekt, dieses geht nun an Landesverband der Vorarlberger Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Der Kaufpreis beläuft sich auf 190.000 Euro. Das Haus bietet eine Nutzfläche von immerhin 600 Quadratmetern und steht auf einem 917 Quadratmeter großen Grundstück. Direkt an den Baugrund schließt ein Spiel- und Fußballplatz mit einer Größe von 2263 Quadratmetern an – für Auslauf ist also gesorgt.