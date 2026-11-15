In 37 Minuten von Hard nach Sankt Gallen

Ab dem 13. Dezember bringt die S3 Fahrgäste aus Hard direkt in die Schweiz. Die stündliche Verbindung führt ohne Umsteigen über St. Margrethen bis nach Sankt Gallen und Weinfelden. Speziell Grenzgänger profitieren vom neuen Angebot.
Über 21.000 Vorarlberger und Vorarlberger pendeln für die Arbeit in die Schweiz und nach Liechtensteiner, umgekehrt fahren jeden Tag tausende Eidgenossen zum Einkaufen ins Ländle. Das öffentliche Verkehrsangebot ist auf diese „Völkerwanderung“ allerdings nicht ausgelegt, folglich werden die grenzüberschreitenden Fahrten zum Großteil mit dem Auto bewältigt – unter dieser Verkehrslawine haben die Einwohner der grenznahen Ortschaften nun schon seit Jahrzehnten zu kämpfen. Insofern ist jede zusätzliche Bus- oder Bahnverbindung eine gute Nachricht, insbesondere dann, wenn sie so viele Verbesserungen bringt wie die neue Direktverbindung von Hard nach Sankt Gallen.
Züge aus der Schweiz
Das Land Vorarlberg und der Kanton St. Gallen haben bereits im Juli 2025 einen Vertrag unterzeichnet, um die Vorarlberger S-Bahn-Linie 3 mit der Schweizer Linie S5 zu verknüpfen – somit entfällt das lästige Umsteigen am Bahnhof St. Margrethen, wo die S3 bislang endete. Die Direktverbindung wird künftig mit den Zügen der Schweizer Regionalbahn Thurbo betrieben. Fahrgäste erreichen vom Bahnhof Hard-Fußach aus St. Gallen in nur 37 Minuten. Nach Weinfelden dauert die Fahrt eineinhalb Stunden. Hards Bürgermeister Martin Staudinger (SPÖ) ist dementsprechend happy: „Für viele Pendlerinnen und Pendler ist das eine echte Erleichterung. Sankt Gallen ist eine große Stadt mit vielen Arbeitsplätzen, einem großen Spital und Hochschulen, und sie ist ein wichtiger Umsteigeknoten zu den Verbindungen in die ganze Schweiz. Jede Fahrt, die vom Auto auf die Schiene wechselt, entlastet auch die Grenzübergänge und unsere Straßen.“
Verbesserungen auch für die Sonntage
Die direkte Verbindung wird täglich im Stundentakt angeboten. Der erste Zug fährt um 5.25 Uhr ab, die letzte um 20.25 Uhr. In der Gegenrichtung verlassen die Züge Sankt Gallen zur Minute 57 und erreichen Hard sogar schon nach 34 Minuten Fahrzeit. Wichtig zu wissen: Die Verbindung mit einmaligem Umsteigen in St. Margrethen bleibt bestehen, wodurch der gewohnte Halbstundentakt zwischen Bregenz und St. Margrethen aufrechterhalten werden kann. Neu ist hingegen, dass das Angebot künftig auch für den Sonntag gilt.
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