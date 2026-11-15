In 37 Minuten von Hard nach Sankt Gallen

Züge aus der Schweiz

Das Land Vorarlberg und der Kanton St. Gallen haben bereits im Juli 2025 einen Vertrag unterzeichnet, um die Vorarlberger S-Bahn-Linie 3 mit der Schweizer Linie S5 zu verknüpfen – somit entfällt das lästige Umsteigen am Bahnhof St. Margrethen, wo die S3 bislang endete. Die Direktverbindung wird künftig mit den Zügen der Schweizer Regionalbahn Thurbo betrieben. Fahrgäste erreichen vom Bahnhof Hard-Fußach aus St. Gallen in nur 37 Minuten. Nach Weinfelden dauert die Fahrt eineinhalb Stunden. Hards Bürgermeister Martin Staudinger (SPÖ) ist dementsprechend happy: „Für viele Pendlerinnen und Pendler ist das eine echte Erleichterung. Sankt Gallen ist eine große Stadt mit vielen Arbeitsplätzen, einem großen Spital und Hochschulen, und sie ist ein wichtiger Umsteigeknoten zu den Verbindungen in die ganze Schweiz. Jede Fahrt, die vom Auto auf die Schiene wechselt, entlastet auch die Grenzübergänge und unsere Straßen.“