13-jährige Serientäter schlagen Senior bewusstlos

Laut Polizei näherten sich die beiden 13-Jährigen gegen 1.20 Uhr in der Innenstadt von Dornbirn dem 72-Jährigen von hinten. Ohne Vorwarnung begannen sie plötzlich, wie wild auf den Pensionisten einzuschlagen. Im Polizeibericht heißt es dazu wörtlich: „Die Täter gingen äußerst brutal gegen den Mann vor, indem sie dem Opfer Schläge und Tritte gegen den Kopf- und Oberkörperbereich versetzten. Auch als der Mann bereits wehrlos und vermutlich bewusstlos am Boden lag, versetzte einer der Täter dem Opfer weitere Fußtritte gegen den Kopfbereich.“