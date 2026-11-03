13-jähriger Bursche verletzt zwei Polizisten

Die beiden Teenager hatten es auf einen Gastronomiebetrieb in der Vorarlberger Landeshauptstadt abgesehen. Weil sie mit ihrem Einbruchsversuch scheiterten, machten sich die Jugendlichen aus dem Staub, wurden aber nach einer rasch eingeleiteten Fahndung unweit des Tatorts von einer Polizeistreife aufgegriffen.