13-jähriger Bursche verletzt zwei Polizisten

Nach einem missglückten Einbruchsversuch in einen Bregenzer Gastrobetrieb in der Nacht auf Dienstag leistete der 13-jährige syrische Tatverdächtige heftigen Widerstand gegen seine Festnahme. Zwei Polizeibeamte wurden dabei verletzt. Der Jugendliche sowie seine ebenfalls 13-jährige ukrainische Komplizin wurden schließlich ihren Familien übergeben.
Die beiden Teenager hatten es auf einen Gastronomiebetrieb in der Vorarlberger Landeshauptstadt abgesehen. Weil sie mit ihrem Einbruchsversuch scheiterten, machten sich die Jugendlichen aus dem Staub, wurden aber nach einer rasch eingeleiteten Fahndung unweit des Tatorts von einer Polizeistreife aufgegriffen.
13-Jähriger wehrte sich mit Gewalt gegen Festnahme
Bei der darauffolgenden Konfrontation geriet die Situation schließlich außer Kontrolle: Der Bursche wehrte sich vehement gegen seine Festnahme. Dabei zogen sich zwei Beamte Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme wurden die beiden strafunmündigen Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.