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Nach Einbruchsversuch

13-jähriger Bursche verletzt zwei Polizisten

Vorarlberg
03.11.2026 11:21
Der Jugendliche wehrte sich massiv gegen seine Festnahme.
Der Jugendliche wehrte sich massiv gegen seine Festnahme.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nach einem missglückten Einbruchsversuch in einen Bregenzer Gastrobetrieb in der Nacht auf Dienstag leistete der 13-jährige syrische Tatverdächtige heftigen Widerstand gegen seine Festnahme. Zwei Polizeibeamte wurden dabei verletzt. Der Jugendliche sowie seine ebenfalls 13-jährige ukrainische Komplizin wurden schließlich ihren Familien übergeben.

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Die beiden Teenager hatten es auf einen Gastronomiebetrieb in der Vorarlberger Landeshauptstadt abgesehen. Weil sie mit ihrem Einbruchsversuch scheiterten, machten sich die Jugendlichen aus dem Staub, wurden aber nach einer rasch eingeleiteten Fahndung unweit des Tatorts von einer Polizeistreife aufgegriffen.

13-Jähriger wehrte sich mit Gewalt gegen Festnahme
Bei der darauffolgenden Konfrontation geriet die Situation schließlich außer Kontrolle: Der Bursche wehrte sich vehement gegen seine Festnahme. Dabei zogen sich zwei Beamte Verletzungen unbestimmten Grades zu.

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Im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme wurden die beiden strafunmündigen Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

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