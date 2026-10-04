Wallner will Strafmündigkeit auf zwölf herabsetzen

Obergrenze bei Sozialhilfe

Bei der Neuordnung der Sozialhilfe, eines der großen Themen auf die sich die Regierung im Herbst einigen will, laufen auch kommende Woche die Verhandlungen. Wallner meinte, es brauche zwar „eine Sozialhilfe, die Armut verhindert“, warnte aber zugleich vor einer Zuwanderung ins System. Deshalb brauche es klare Wartefristen für Asylberechtigte. Die Reform müsse jedenfalls auf eine möglichst kurze Aufenthaltsdauer in der Sozialhilfe abzielen. Vorarlberg sei, was die Dauer betrifft, Vorreiter. Was die Summe betrifft, ist Wallner überzeugt: „Ohne Obergrenze wird es nicht gehen.“ Ohne gestaffelte Kinderrichtsätze auch nicht. „Es ist jedes Kind gleich viel wert, (...) aber die Kosten verdreifachen sich nicht bei drei Kindern“.