Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Grenzen aufzeigen“

Wallner will Strafmündigkeit auf zwölf herabsetzen

Vorarlberg
04.10.2026 13:23
Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner.
Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat seine Forderung nach einer Herabsetzung der Strafmündigkeit am Sonntag bekräftigt. Damit will er unter anderem verhindern, dass Kinder von kriminellen Erwachsenen benutzt werden. Auch zum internen SPÖ-Streit nahm er Stellung. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Sonntag eine Forderung erneut aufs Tapet gebracht, mit der die ÖVP sich in der schwarz-grünen Regierung nicht durchsetzen konnte: Die Senkung der Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre. „Wer früh Grenzen übertritt, der muss auch damit rechnen, dass früh Grenzen aufgezeigt werden“, sagte der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz in der ORF-„Pressestunde“. Begleitend brauche es ein „Netz an verpflichtenden Unterstützungen“.

„So etwas will ich in Österreich nicht haben“
Er wolle nicht „den Teufel an die Wand malen“, warnte aber vor „einer Situation wie in den Vororten Stockholms, wo Jugendliche von erwachsenen Tätern benutzt werden. So eine Situation will ich in Österreich nicht haben.“ Auch in Schweden gibt es deshalb die Diskussion um Gefängnisstrafen für 13-Jährige. Die ÖVP preschte, angeführt von Innenminister Gerhard Karner, bereits 2024 nach einigen Fällen von Jugendkriminalität, mit einer entsprechenden Forderung voran. „Mit den Grünen war das aber praktisch unmöglich“, so Wallner.

Mit der Herabsetzung der Strafmündigkeit will Markus Wallner unter anderem verhindern, dass ...
Mit der Herabsetzung der Strafmündigkeit will Markus Wallner unter anderem verhindern, dass Kinder von kriminellen Erwachsenen benutzt werden.(Bild: APA/ANGELIKA GRABHER-HOLLENSTEIN)

Obergrenze bei Sozialhilfe
Bei der Neuordnung der Sozialhilfe, eines der großen Themen auf die sich die Regierung im Herbst einigen will, laufen auch kommende Woche die Verhandlungen. Wallner meinte, es brauche zwar „eine Sozialhilfe, die Armut verhindert“, warnte aber zugleich vor einer Zuwanderung ins System. Deshalb brauche es klare Wartefristen für Asylberechtigte. Die Reform müsse jedenfalls auf eine möglichst kurze Aufenthaltsdauer in der Sozialhilfe abzielen. Vorarlberg sei, was die Dauer betrifft, Vorreiter. Was die Summe betrifft, ist Wallner überzeugt: „Ohne Obergrenze wird es nicht gehen.“ Ohne gestaffelte Kinderrichtsätze auch nicht. „Es ist jedes Kind gleich viel wert, (...) aber die Kosten verdreifachen sich nicht bei drei Kindern“.

Eigentlich soll die neue Sozialhilfe ab 1. Jänner 2027 in Kraft treten. Geht sich das wirklich aus? „Wenn man will, schon“, sagte Wallner, der darauf appelliert, „die Länder möglichst schnell an den Tisch zu holen“. Mit der Reform dürfe man weiters „keine neue Bürokratie“ schaffen.

Lesen Sie auch:
Das Kopftuchverbot an österreichischen Schulen für Mädchen unter 14 Jahren findet viel Zuspruch ...
Krone Plus Logo
Kopftuchverbot
„Nicht für politische Spalterei missbrauchen“
04.10.2026
Kritik an Entwurf
Wallner: „Sozialhilfe darf kein Dauerzustand sein“
01.10.2026

Senioren sollen 13. und 14. Gehalt behalten
Skeptisch steht er dem Vorschlag gegenüber, zur Finanzierung der Pflege in Heimen auf die 13. und 14. Pension der Bewohner und Bewohnerinnen zuzugreifen. „Aus meinem Menschenbild braucht auch jeder ältere Mensch ein Restmaß an Autonomie“. Am Beginn und am Ende des Lebens müsse „die Würde des Einzelnen“ beachtet werden. Auf Anregung von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) wurde der Vorschlag vor zwei Wochen bei einem Treffen der Pflegeentwicklungskommission diskutiert.

„Auf der Kassenärzteseite für attraktive Bedingungen sorgen“
Die ersten Facharztzentren „müssen“ im Jahr 2027 kommen. Bis Jahresende müsse man diesbezüglich „den Druck erhöhen“, denn bis es zum Start kommen könne, fehle noch einiges. So zentrale Punkte wie die legistischen Entwürfe oder die Finanzierung. Beenden müsse man die Schieflage, dass es teilweise mehr Wahl- als Kassenärzte gebe. „Man muss auch auf der Kassenärzteseite für attraktive Bedingungen sorgen.“

Auch in Sachen Bildung ist die Reformpartnerschaft noch Ergebnisse säumig. „Es ist ein bisserl ähnlich wie bei der Gesundheit, nur deutlich weiter“. Im ersten Quartal nächsten Jahres soll es einen Qualitätsrahmen in Form von Mindeststandards geben. „Kaum positive Reaktionen“ habe es in seinem Bundesland zum Schulversuch einer sechsjährigen Volksschule gegeben.

Ein Wechsel an der Spitze der SPÖ ginge ihm zufolge wohl auch nicht spurlos an der Bundesregierung vorbei. „Es hilft jedenfalls nicht“, meinte Wallner. „Die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung steht auf dem Prüfstand“, der Vorarlberger Landeshauptmann setze aber auf den Kanzler und auch die Landeshauptleute für Stabilität zu sorgen.

„Man kann das nie völlig ausschließen, (...) aber ich hoffe nicht“, sagte Wallner zu möglichen Neuwahlen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
04.10.2026 13:23
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Markus Wallner
VorarlbergStockholmÖsterreichSchweden
ÖVP
KinderRegierungInnenministerSozialhilfe
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
12° / 20°
Symbol wolkig
Bludenz
12° / 23°
Symbol heiter
Dornbirn
13° / 22°
Symbol heiter
Feldkirch
12° / 23°
Symbol heiter

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
154.275 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
94.491 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
86.134 mal gelesen
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1409 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler vor Aus + Kickl feiert im Bierzelt
1347 mal kommentiert
Heute wird‘s ernst: Andreas Babler (re.) könnte vor dem Abzug als SPÖ-Parteichef stehen. ...
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1157 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Mehr Vorarlberg
Sport Tv Logo
Gewaltige Bilanz
Austro-Skischmiede schnappt sich Weltcup-Dominator
Krone Plus Logo
Das Vonblonhaus
Zwischen Rauchküche und Bücherregal
Untergang in Hälfte 2
Hard kassiert höchste Liga-Heimpleite seit 2015
„Grenzen aufzeigen“
Wallner will Strafmündigkeit auf zwölf herabsetzen
Große Suchaktion
87-Jähriger hilflos unter Baumstamm eingeklemmt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf