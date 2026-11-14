Sänger rechnet mit „Last Christmas“-Kritikern ab

Song polarisiert seit 1984

„Last Christmas“ von Wham! erschienen im Jahr 1984, gilt als Phänomen mit zwei Seiten. Einerseits gehört der Song zu den beliebtesten Weihnachts-Popsongs – andererseits gibt es eine vergleichsweise breite Front an Gegnern. Der wohl wichtigste Grund für die Umstrittenheit ist die allgegenwärtige Präsenz des Songs in der Advent- und Weihnachtszeit.