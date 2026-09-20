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Tränen in TV-Show

Beatrice Egli spricht über Schicksalsschlag

Society International
20.09.2026 11:28
Beatrice Egli sorgte bei der „Giovanni Zarrella Show“ am Samstagabend für einen emotionalen ...
Beatrice Egli sorgte bei der „Giovanni Zarrella Show“ am Samstagabend für einen emotionalen Moment – und kämpfte selbst mit den Tränen.(Bild: ZDF/Sascha Baumann)
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Von krone.at

„Das war eine sehr heftige Zeit.“ Beatrice Egli hat in der „Die Giovanni Zarrella Show“ über einen privaten Schicksalsschlag gesprochen – und mit den Tränen gekämpft.

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Eigentlich kennen die Fans Beatrice Egli immer gut gelaunt und mit einem Lächeln im Gesicht. Am Samstagabend wurde die 38-Jährige im TV aber ungewohnt ernst, sprach über einen privaten Schicksalsschlag, der ihr immer noch sehr nahe geht.

„Gar nicht so schöne Geschichte“
Denn Egli trat in der Show von Giovanni Zarrella unter anderem mit ihrem Song „Wie stark du bist“ auf. Als der Moderator nachfragte, welche Geschichte hinter dem Lied stecke, erklärte Egli: „Eigentlich ist es gar nicht so eine schöne Geschichte.“

Und führte aus: „Ein Mensch, der mir sehr nahe steht, den ich über alles liebe – dieser Mensch hat mir das Leben geschenkt –, kam in eine sehr, sehr schwierige Zeit.“ 

Beatrice Egli zeigt sich auf der Bühne immer mit einem Lächeln im Gesicht. In der TV-Show am ...
Beatrice Egli zeigt sich auf der Bühne immer mit einem Lächeln im Gesicht. In der TV-Show am Samstag sprach die Sängerin aber offen und emotional über eine schwere Zeit in ihrem Leben.(Bild: APA-Images / First Look / Roman Zach-Kiesling)

Was passiert war? „Nach einem Unfall hieß es, dass es nicht mehr weitergeht, dass sie nie wieder laufen wird wie vorher, nie wieder gehen wird. Das war eine sehr heftige Zeit, gerade wenn es Menschen sind, die du so sehr liebst“, schilderte Egli, die sichtlich mit den Tränen kämpfen musste.

„Bewundere sie für ihre Stärke“
Diesen Song habe sie daher für diesen Menschen geschrieben. „Ich bewundere sie für ihre Stärke. Sie steht wieder, sie geht wieder auf den Berg“, freute sich Egli. 

Zitat Icon

Ein Mensch, der mir sehr nahe steht, den ich über alles liebe – dieser Mensch hat mir das Leben geschenkt –, kam in eine sehr, sehr schwierige Zeit.

Beatrice Egli

Das Lied sei aber auch all jenen gewidmet, die vom Schicksal gefordert werden, fügte die Schlager-Beauty hinzu. „In euch steckt viel mehr Stärke drin, als man manchmal denkt. Ich glaube, wenn wir uns gegenseitig bestärken, ist das manchmal sehr, sehr wichtig.“ Vor allem dann, wenn ein Schicksalsschlag das Leben aus der Bahn wirft.

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„Wie stark du bist“ sei ein Song, der ihr deshalb sehr viel bedeute, so Egli abschließend, weshalb sie hoffe, dass das Lied „vielen Menschen die Stärke und die Kraft gibt, die sie brauchen“.

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