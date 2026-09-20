Beatrice Egli spricht über Schicksalsschlag

„Das war eine sehr heftige Zeit.“ Beatrice Egli hat in der „Die Giovanni Zarrella Show“ über einen privaten Schicksalsschlag gesprochen – und mit den Tränen gekämpft.
Eigentlich kennen die Fans Beatrice Egli immer gut gelaunt und mit einem Lächeln im Gesicht. Am Samstagabend wurde die 38-Jährige im TV aber ungewohnt ernst, sprach über einen privaten Schicksalsschlag, der ihr immer noch sehr nahe geht.
„Gar nicht so schöne Geschichte“
Denn Egli trat in der Show von Giovanni Zarrella unter anderem mit ihrem Song „Wie stark du bist“ auf. Als der Moderator nachfragte, welche Geschichte hinter dem Lied stecke, erklärte Egli: „Eigentlich ist es gar nicht so eine schöne Geschichte.“
Und führte aus: „Ein Mensch, der mir sehr nahe steht, den ich über alles liebe – dieser Mensch hat mir das Leben geschenkt –, kam in eine sehr, sehr schwierige Zeit.“
Was passiert war? „Nach einem Unfall hieß es, dass es nicht mehr weitergeht, dass sie nie wieder laufen wird wie vorher, nie wieder gehen wird. Das war eine sehr heftige Zeit, gerade wenn es Menschen sind, die du so sehr liebst“, schilderte Egli, die sichtlich mit den Tränen kämpfen musste.
„Bewundere sie für ihre Stärke“
Diesen Song habe sie daher für diesen Menschen geschrieben. „Ich bewundere sie für ihre Stärke. Sie steht wieder, sie geht wieder auf den Berg“, freute sich Egli.
Ein Mensch, der mir sehr nahe steht, den ich über alles liebe – dieser Mensch hat mir das Leben geschenkt –, kam in eine sehr, sehr schwierige Zeit.
Beatrice Egli
Das Lied sei aber auch all jenen gewidmet, die vom Schicksal gefordert werden, fügte die Schlager-Beauty hinzu. „In euch steckt viel mehr Stärke drin, als man manchmal denkt. Ich glaube, wenn wir uns gegenseitig bestärken, ist das manchmal sehr, sehr wichtig.“ Vor allem dann, wenn ein Schicksalsschlag das Leben aus der Bahn wirft.
„Wie stark du bist“ sei ein Song, der ihr deshalb sehr viel bedeute, so Egli abschließend, weshalb sie hoffe, dass das Lied „vielen Menschen die Stärke und die Kraft gibt, die sie brauchen“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.