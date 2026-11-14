Nächster Rückschlag? Sorgen um Alphonso Davies!

Nicht schon wieder! Alphonso Davies droht der nächste Verletzungsrückschlag. Der Bayern-Kicker musste im Match der kanadischen Nationalmannschaft schon nach fünf Minuten angeschlagen vom Platz.
Im CONCACAF-Nations-League-Duell der Kanadier gegen Guatemala (3:2) verlor Davies bei einem Laufduell das Gleichgewicht und ging zu Boden. Zunächst stand der Bayern-Kicker wieder auf – doch man merkte, dass etwas nicht stimmte.
Kurz darauf signalisierte der Linksverteidiger, dass es für ihn nicht weitergeht. Nach nur fünf Minuten wurde er durch Ralph Priso ersetzt. Davies hingegen trabte für weitere Untersuchungen in die Kabine. Nicht das erste Mal für den 26-Jährigen.
Nicht zum ersten Mal
Schon im März 2025 hatte er sich im Kreise der Nationalmannschaft das Kreuzband gerissen. Ein Zwischenfall, der damals zu Verstimmungen zwischen dem kanadischen Verband und dem FC Bayern führte.
Und generell hat Davies in seiner Karriere schon eine beachtliche Krankenakte vorzuweisen. Über die Schwere der aktuellen Verletzung ist derzeit noch nichts bekannt. In München wachsen aber die Sorgenfalten. Immerhin hat sich Davies dort zuletzt wieder als wichtiger Akteur erwiesen und immer stärke Leistungen gezeigt.
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