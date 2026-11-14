Ruanda wird Standort für erstes EU-Abschiebelager

Partnerland muss sich an Standards und Völkerrecht halten

Ein wichtiger Schritt dafür wurde bereits im Juni gesetzt. Unterhändler von EU-Parlament und Mitgliedstaaten einigten sich auf die EU-Rückführungsverordnung. Darin festgelegt: Das Partnerland muss dabei „die internationalen Menschenrechtsstandards und -grundsätze im Einklang mit dem Völkerrecht“ achten. Die EU-Verordnung ist Teil einer verschärften Migrationspolitik der Europäischen Union. Anfang Oktober hatten die EU-Länder ihre abschließende Zustimmung zu einer Verschärfung der Migrationsregeln gegeben, die auch die Einrichtung von Abschiebezentren ermöglichen.