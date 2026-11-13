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Sweeney: Große Brüste waren früher Belastung

Society International
13.11.2026 16:00
Sydney Sweeney hatte schon in der Schule eine ausgeprägte Oberweite.
Sydney Sweeney hatte schon in der Schule eine ausgeprägte Oberweite.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Sydney Sweeney ist eine der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Ihren Körper, bzw. ihre große Oberweite setzt sie immer wieder frech in Szene. Doch dieses Selbstbewusstsein hatte Sweeney nicht immer: In der Highschool hätte sie ihren Körper und ihre große Oberweite am liebsten versteckt. 

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Heute verdient sie ihr Geld unter anderem mit ihrem Körper. Früher war Sweeney mit diesem äußerst unzufrieden, fühlte sich zeitweise unwohl. Schon in der Highschool musste Sweeney auf BHs mit XL-Körbchen setzen. In einem Interview mit „US Weekly“ schilderte Sweeney: „Ich bin mit großen Brüsten aufgewachsen. In der sechsten Klasse trug ich bereits 32DD und fühlte mich nie selbstbewusst.“ Das habe sie damals aber eher als Belastung empfunden. 

Fand kaum BHs
In der Schule habe sie sogar versucht, ihre große Oberweite zu verstecken. Angeblich habe sie zu dieser Zeit sogar über eine Brustverkleinerung nachgedacht! 

Ein weiteres Problem: Sweeney habe kaum BHs oder Kleidung gefunden, die ihr gut passten. „Ich hatte nie etwas, worin ich mich gut fühlte, und wollte mich einfach nur verstecken. Erst als ich Cassie in ,Euphoria‘ spielte, begann ich zu erkennen, dass es tatsächlich kraftvoll ist, selbstbewusst zu sein. Unsere Körper sind unglaublich. Wir sollten sie annehmen und uns in unserer Haut richtig wohlfühlen“, sagte sie. 

Sweeney zeigte sich für die Honig-Kampagne fast nackt auf einem riesigen Werbe-Bildschirm. Das ...
Sweeney zeigte sich für die Honig-Kampagne fast nackt auf einem riesigen Werbe-Bildschirm. Das wäre früher für sie undenkbar gewesen!(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Heute sexy und selbstbewusst
Heute steht Sweeney viel selbstbewusster zu ihren Kurven. Sie zeigt sich nicht nur in Serien und Filmen, sondern auch in Werbekampagnen durchaus freizügig, teilweise sogar komplett nackt. Unlängst sorgte sie mit einer Kampagne des Sportherstellers Novig für Furore: Darin bedeckte sie ihre intimsten Stellen nur mit Sport-Equipment. Obwohl diese Clips für Aufregung im Netz sorgten, lässt sich die Schauspielerin nicht davon abhalten, einfach weiterzumachen. Auf Instagram zeigt sie sich immer wieder selbstbewusst freizügig, wie unlängst etwa in sexy Weihnachts-Dessous ...

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Eigenes Dessous-Label
Im Jänner 2026 gründete sie ihre eigene Dessousmarke Syrn. Ein zentrales Merkmal der Marke ist die breite Größenauswahl. Syrn bietet BHs in 44 verschiedenen Größen (von 30B bis 42DDD) an. Laut Sweeney entstand die Idee eben aus eigenen Erfahrungen in ihrer Jugend, passende BHs für größere Oberweiten zu finden. 

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