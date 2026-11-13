Sweeney: Große Brüste waren früher Belastung

Heute sexy und selbstbewusst

Heute steht Sweeney viel selbstbewusster zu ihren Kurven. Sie zeigt sich nicht nur in Serien und Filmen, sondern auch in Werbekampagnen durchaus freizügig, teilweise sogar komplett nackt. Unlängst sorgte sie mit einer Kampagne des Sportherstellers Novig für Furore: Darin bedeckte sie ihre intimsten Stellen nur mit Sport-Equipment. Obwohl diese Clips für Aufregung im Netz sorgten, lässt sich die Schauspielerin nicht davon abhalten, einfach weiterzumachen. Auf Instagram zeigt sie sich immer wieder selbstbewusst freizügig, wie unlängst etwa in sexy Weihnachts-Dessous ...