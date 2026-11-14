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Bei den WTA Finals

Nächste Enttäuschung für Tennis-Ass Sabalenka

Tennis
14.11.2026 10:06
Die Belarussin Aryna Sabalenka ist bei den WTA Finals ausgeschieden.
Die Belarussin Aryna Sabalenka ist bei den WTA Finals ausgeschieden.(Bild: AFP/MATTHEW STOCKMAN)
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Von krone Sport

Die Belarussin Aryna Sabalenka ist bei den WTA Finals in Indian Wells in der Gruppenphase ausgeschieden. Die Zweite der Tennis-Weltrangliste unterlag in der Nacht auf Samstag (MEZ) der Ukrainerin Elina Switolina 3:6,6:3,1:6. Davor hatte sich die Russin Mirra Andrejewa mit einem 6:2,6:1-Erfolg gegen ihre für die erkrankte Tschechin Karolina Muchova eingesprungene Landsfrau Diana Schnaider 6:2,6:1 ungeschlagen den Gewinn von Gruppe 2 gesichert.

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Andrejewa spielt im Halbfinale gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula, Switolina gegen die Tschechin Linda Noskova. Sabalenka hingegen beendete ihr Tennis-Jahr mit einer weiteren Enttäuschung. Sie hat zwar im Jänner in Brisbane und im März die WTA-1000-Turniere in Indian Wells und Miami gewonnen, seither aber keinen Titel mehr geholt. Bei den Australian Open und den US Open musste sie sich jeweils im Finale geschlagen geben. Sabalenka wartet nun auch weiter auf ihren ersten Titel beim Finals-Turnier. 2022 und 2025 hatte sie jeweils im Endspiel verloren.

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Gegen Switolina agierte die 28-Jährige nun zu unbeständig. Zwar fand die vierfache Gewinnerin von Grand-Slam-Turnieren im zweiten Satz zu ihrem Spiel zurück, begünstigt auch durch einen Leistungsabfall ihrer Gegnerin. Im entscheidenden Durchgang konnte sie das Niveau aber nicht halten. Switolina nahm ihrer Gegnerin im gesamten Match insgesamt sechsmal den Aufschlag ab und feierte ihren ersten Sieg gegen Sabalenka seit mehr als sechs Jahren. Nach verwertetem Matchball verzichtete sie wie immer gegen Russinnen und Belarussinnen auf den Handshake am Netz.

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