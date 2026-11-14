Nächste Enttäuschung für Tennis-Ass Sabalenka

Gegen Switolina agierte die 28-Jährige nun zu unbeständig. Zwar fand die vierfache Gewinnerin von Grand-Slam-Turnieren im zweiten Satz zu ihrem Spiel zurück, begünstigt auch durch einen Leistungsabfall ihrer Gegnerin. Im entscheidenden Durchgang konnte sie das Niveau aber nicht halten. Switolina nahm ihrer Gegnerin im gesamten Match insgesamt sechsmal den Aufschlag ab und feierte ihren ersten Sieg gegen Sabalenka seit mehr als sechs Jahren. Nach verwertetem Matchball verzichtete sie wie immer gegen Russinnen und Belarussinnen auf den Handshake am Netz.