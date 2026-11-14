Polizei ermittelt gegen Comedian David Walliams

Die Londoner Polizei ermittelt gegen den Comedian und Kinderbuchautor David Walliams wegen Vorwürfen schwerer sexueller Übergriffe. Das geht aus einer Mitteilung der Metropolitan Police hervor.
Demnach erhielten die Ermittler Hinweise über mutmaßliche Vorfälle, die sich bereits vor geraumer Zeit ereignet haben sollen. Es gehe dabei nicht um dieselben Vorwürfe, die kürzlich von der Zeitung „The Guardian“ und dem TV-Sender ITV berichtet wurden, so die Mitteilung der Polizei. Diese würden aber auch geprüft, um zu sehen, ob es darin Hinweise auf Straftaten gebe, wurde erläutert.
„Bin kein sexueller Ausbeuter“
Dem „Guardian“ zufolge soll Walliams über Jahre hinweg Frauen sexuell belästigt und seinen Prominentenstatus ausgenutzt haben, um sich jungen Frauen und Mädchen anzunähern. Unter anderem werfen ihm zwei Frauen vor, sie gezielt für sexuelle Zwecke umworben zu haben. In einer Stellungnahme, die der „Guardian“ veröffentlichte, wies Walliams die Vorwürfe zurück, nachdem er vergeblich versucht hatte, die Veröffentlichung per Gericht zu verhindern.
„Ich bin kein sexueller Ausbeuter“, heißt es in dem Statement. Rückblickend realisiere er, „dass ich mich gegenüber anderen Menschen, mit denen ich gelegentliche sexuelle Beziehungen hatte, manchmal gedankenlos verhalten habe“. Ein Machtungleichgewicht sei „unvermeidlich“, wenn eine der beteiligten Personen berühmt sei. Der Missbrauch dieser Macht sei jedoch „etwas ganz anderes und das habe ich niemals getan“.
Auslieferung von Walliams‘ Büchern gestoppt
Der 55-Jährige ist vor allem durch die gesellschaftskritische Parodie „Little Britain“ bekannt. Britischen Medien zufolge gilt er mit Büchern wie „The Boy in the Dress“ oder „Gangsta Granny“ auch als einer der erfolgreichsten Kinderbuchautoren Großbritanniens. Walliams veröffentlichte bereits mehr als 40 Bücher in mehreren Sprachen, manche davon wurden als TV-Filme adaptiert.
Nach Bekanntwerden der Vorwürfe kündigte die BBC an, einige Sendungen, darunter „Little Britain“, vorerst von ihren Plattformen zu entfernen. Zugleich überprüfe der Sender sämtliche Inhalte, in denen Walliams auftritt oder an denen er als Autor beteiligt war.
Die Regierungspartei Labour hat den Komiker nach Informationen der Nachrichtenagentur PA zudem als Parteimitglied suspendiert. Sein Verlag HarperCollins UK kündigte an, keine neuen Bücher von ihm mehr zu veröffentlichen.
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