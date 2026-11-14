Polizei ermittelt gegen Comedian David Walliams

Demnach erhielten die Ermittler Hinweise über mutmaßliche Vorfälle, die sich bereits vor geraumer Zeit ereignet haben sollen. Es gehe dabei nicht um dieselben Vorwürfe, die kürzlich von der Zeitung „The Guardian“ und dem TV-Sender ITV berichtet wurden, so die Mitteilung der Polizei. Diese würden aber auch geprüft, um zu sehen, ob es darin Hinweise auf Straftaten gebe, wurde erläutert.