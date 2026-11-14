Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Darum könnte es gehen

Xi, Trump und Putin treffen sich bald in China

Außenpolitik
14.11.2026 10:40
In den kommenden Tagen werden sich US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und ...
In den kommenden Tagen werden sich US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin in China treffen.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Machthaber Wladimir Putin werden kommende Woche zu einem Treffen in China zusammenkommen. Das teilte das Weiße Haus mit. Demnach will Trump unter anderem über eine mögliche Reduktion der weltweiten Atomwaffenbestände sprechen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die drei Politiker werden sich im Kontext des Wirtschaftsgipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) treffen, der am Mittwoch und Donnerstag in Shenzhen ausgerichtet wird. Das diplomatische Dreiertreffen ist in dieser Konstellation historisch. Bisher gab es nur bilaterale Gespräche zwischen den Atommächten. Allerdings dämpfte ein US-Beamter bereits die Erwartung, dass es bei dem Gespräch konkrete Ergebnisse geben werde.

Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der Vertrag New Start, den Russland und die Vereinigten Staaten 2010 geschlossen hatten, lief in diesem Jahr aus. Inhalte waren eine Begrenzung der strategischen Nuklearsprengköpfe und der Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen. Trump regte im Februar einen neuen Vertrag an, der weit in die Zukunft reichen soll. China solle in atomare Abrüstungsverträge eingebunden werden, sagte er.

Der Vertrag New Start, der unter anderem strategische Nuklearsprengköpfe begrenzt, lief in ...
Der Vertrag New Start, der unter anderem strategische Nuklearsprengköpfe begrenzt, lief in diesem Jahr aus (Symbolbild).(Bild: AFP/APA/Brendan Smialowski)

„USA wollen nicht das einzige Land bleiben“
Ende 2025 hatte der Republikaner für Aufsehen gesorgt, als er Atomwaffentests der USA ankündigte. Nukleare Explosionen sollte es dabei aber nicht geben, stellte sich hinterher heraus. Die Vereinigten Staaten wollten nicht das einzige Land bleiben, das nicht teste, sagte er weiter. Russlands Präsident Wladimir Putin wies seine Regierung damals an, die Zweckmäßigkeit möglicher Atomwaffentests zu prüfen.

„Er wird über den weltweiten Abbau von Atomwaffen sprechen, deren Verbreitung Präsident Trump für sehr gefährlich hält“, sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses jetzt. Mehrere europäische Regierungen blicken besorgt auf das nahende Dreiertreffen. Ihre Befürchtungen betreffen allerdings nicht in erster Linie Atomwaffen, sondern den Krieg in der Ukraine. Putin, Trump und Xi könnten ausschließlich ihre jeweiligen Interessen verfolgen, heißt es. „Bitte keine Überraschungen. Spielt weiter im Team Europa und im Team mit der Ukraine und lasst uns gemeinsam für einen echten Frieden in der Ukraine arbeiten“, sagte etwa Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz.

Lesen Sie auch:
Die frühere Außenministerin Plassnik fand in der „ZiB 2“ deutliche Worte.
Ex-Ministerin Plassnik
„Für Putin ist Trump ein willfähriges Instrument“
13.11.2026
Deal zugunsten Moskaus
Putin will Ukraine-Gipfel nur mit Trump und Xi
19.10.2026
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
18.02.2026

Wird es um Ukraine-Krieg gehen?
Laut einem ranghohen US-Regierungsvertreter soll zwar der Krieg im Iran Thema sein, nicht aber der Krieg in der Ukraine. Zuletzt gab es allerdings wieder diplomatische Gespräche über einen Ausweg, an denen auch die Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff aus den USA teilnahmen. Trump wollte Xi außerdem dazu animieren, mit den USA auf Kriegsende hinzuwirken. China ist ein wichtiger Handelspartner Russlands und gilt international als wichtiger Rückhalt des Kremls.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
14.11.2026 10:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt Aufpasser
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
141.476 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
122.667 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
93.134 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
604 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Message Macht Medien
Oberster General: „Nach Hybrid- kommt Kriegsphase“
599 mal kommentiert
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
545 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Chinas Versprechen nach Wohlstand bröckelt
Sorge um Neutralität
1200 Protest-Mails gegen einfachere Waffenexporte
Verkündung in Wien
Ruanda wird Standort für erstes EU-Abschiebelager
Unter einer Bedingung
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
Darum könnte es gehen
Xi, Trump und Putin treffen sich bald in China
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf