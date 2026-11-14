Xi, Trump und Putin treffen sich bald in China

„Er wird über den weltweiten Abbau von Atomwaffen sprechen, deren Verbreitung Präsident Trump für sehr gefährlich hält“, sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses jetzt. Mehrere europäische Regierungen blicken besorgt auf das nahende Dreiertreffen. Ihre Befürchtungen betreffen allerdings nicht in erster Linie Atomwaffen, sondern den Krieg in der Ukraine. Putin, Trump und Xi könnten ausschließlich ihre jeweiligen Interessen verfolgen, heißt es. „Bitte keine Überraschungen. Spielt weiter im Team Europa und im Team mit der Ukraine und lasst uns gemeinsam für einen echten Frieden in der Ukraine arbeiten“, sagte etwa Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz.