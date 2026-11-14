Xi, Trump und Putin treffen sich bald in China

US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Machthaber Wladimir Putin werden kommende Woche zu einem Treffen in China zusammenkommen. Das teilte das Weiße Haus mit. Demnach will Trump unter anderem über eine mögliche Reduktion der weltweiten Atomwaffenbestände sprechen.
Die drei Politiker werden sich im Kontext des Wirtschaftsgipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) treffen, der am Mittwoch und Donnerstag in Shenzhen ausgerichtet wird. Das diplomatische Dreiertreffen ist in dieser Konstellation historisch. Bisher gab es nur bilaterale Gespräche zwischen den Atommächten. Allerdings dämpfte ein US-Beamter bereits die Erwartung, dass es bei dem Gespräch konkrete Ergebnisse geben werde.
Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der Vertrag New Start, den Russland und die Vereinigten Staaten 2010 geschlossen hatten, lief in diesem Jahr aus. Inhalte waren eine Begrenzung der strategischen Nuklearsprengköpfe und der Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen. Trump regte im Februar einen neuen Vertrag an, der weit in die Zukunft reichen soll. China solle in atomare Abrüstungsverträge eingebunden werden, sagte er.
„USA wollen nicht das einzige Land bleiben“
Ende 2025 hatte der Republikaner für Aufsehen gesorgt, als er Atomwaffentests der USA ankündigte. Nukleare Explosionen sollte es dabei aber nicht geben, stellte sich hinterher heraus. Die Vereinigten Staaten wollten nicht das einzige Land bleiben, das nicht teste, sagte er weiter. Russlands Präsident Wladimir Putin wies seine Regierung damals an, die Zweckmäßigkeit möglicher Atomwaffentests zu prüfen.
„Er wird über den weltweiten Abbau von Atomwaffen sprechen, deren Verbreitung Präsident Trump für sehr gefährlich hält“, sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses jetzt. Mehrere europäische Regierungen blicken besorgt auf das nahende Dreiertreffen. Ihre Befürchtungen betreffen allerdings nicht in erster Linie Atomwaffen, sondern den Krieg in der Ukraine. Putin, Trump und Xi könnten ausschließlich ihre jeweiligen Interessen verfolgen, heißt es. „Bitte keine Überraschungen. Spielt weiter im Team Europa und im Team mit der Ukraine und lasst uns gemeinsam für einen echten Frieden in der Ukraine arbeiten“, sagte etwa Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz.
Wird es um Ukraine-Krieg gehen?
Laut einem ranghohen US-Regierungsvertreter soll zwar der Krieg im Iran Thema sein, nicht aber der Krieg in der Ukraine. Zuletzt gab es allerdings wieder diplomatische Gespräche über einen Ausweg, an denen auch die Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff aus den USA teilnahmen. Trump wollte Xi außerdem dazu animieren, mit den USA auf Kriegsende hinzuwirken. China ist ein wichtiger Handelspartner Russlands und gilt international als wichtiger Rückhalt des Kremls.
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