Fettexplosion: 24-Jährige im Gesicht verletzt

Heißes Fett wurde bis an die Küchendecke geschleudert: Bei einer Fettexplosion in Wiener Neustadt erlitt eine 24-Jährige am Freitagnachmittag schwere Gesichtsverletzungen. Zuvor war versucht worden, brennendes Speisefett mit Wasser zu löschen. Die Frau wurde ins Wiener AKH geflogen.
Folgenschwerer Löschversuch in einer Wohnung in der Wiener Neustädter Raugasse: Nachdem Wasser in brennendes Speisefett gelangt war, kam es zu einer heftigen Fettexplosion. Die 24-jährige Bewohnerin erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesicht.
Kurz nach 14.30 Uhr alarmierte die Rettungsleitstelle die Feuerwehr zum Mehrparteienwohnhaus. Beim Eintreffen der Florianis wurde die Verletzte bereits vom Rettungsdienst betreut.
In künstlichen Tiefschlaf versetzt
Ein Notarzt und das Team des Roten Kreuzes versorgten die Frau. Sie wurde vorsorglich in künstlichen Tiefschlaf versetzt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 auf die Verbrennungsintensivstation des Wiener AKH geflogen.
Der Brand war inzwischen erloschen. Die Feuerwehr kontrollierte die Küche mit einer Wärmebildkamera auf verbliebene Glutnester, schaltete den Herd stromlos und belüftete die verrauchte Wohnung. Auch die angrenzenden Wohnungen wurden überprüft.
Trotz der heftigen Fettexplosion entstanden laut Feuerwehr keine größeren Brandschäden. Nach rund 35 Minuten war der Einsatz beendet, die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.
Feuerwehr warnt: Niemals Wasser auf brennendes Fett
Die Feuerwehr nutzt diesen Vorfall, um noch einmal auf die Gefahr von brennendem Fett hinzuweisen. „Es darf niemals mit Wasser gelöscht werden!“, betont Feuerwehrkommandant Christian Pfeiffer. Schon eine geringe Menge könne eine heftige Fettexplosion auslösen und schwerste Verletzungen verursachen.
Wichtig ist, sich bei einem Löschversuch niemals selbst in Gefahr zu bringen
Feuerwehrkommandant Christian Pfeiffer
Bei einem kleinen, noch auf das Kochgefäß begrenzten Fettbrand kann ein passender Deckel die Flammen ersticken – allerdings nur, wenn das gefahrlos möglich ist. Die Kochstelle sollte abgeschaltet werden.
Brennende Pfannen oder Töpfe dürfen nicht getragen werden. Ist eine gefahrlose Brandbekämpfung nicht möglich, gilt: den Gefahrenbereich verlassen und die Feuerwehr über 122 alarmieren.
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