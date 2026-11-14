Fettexplosion: 24-Jährige im Gesicht verletzt

Heißes Fett wurde bis an die Küchendecke geschleudert: Bei einer Fettexplosion in Wiener Neustadt erlitt eine 24-Jährige am Freitagnachmittag schwere Gesichtsverletzungen. Zuvor war versucht worden, brennendes Speisefett mit Wasser zu löschen. Die Frau wurde ins Wiener AKH geflogen.