Heuer 13 Prozent weniger außerordentliche Schüler

Die Zahl der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler ist im heurigen Schuljahr österreichweit um mehr als 13 Prozent gesunken. Insgesamt verfügen 2026/27 40.148 Kinder und Jugendlichen über zu geringe Deutschkenntnisse, um dem Unterricht folgen zu können. Das sind um 6.253 weniger als im Schuljahr davor.
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will in einer Aussendung trotzdem nicht von einer Entwarnung sprechen: Das seien „nach wie vor viel zu viele“.
Größter Rückgang in Wien
Der Rückgang zeigt sich dabei in allen Bundesländern: Am größten ist er in Wien, wo es auch die meisten außerordentlichen Schülerinnen und Schüler gibt. Hier wurden an Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen und Polytechnischen Schulen heuer 15.285 Kinder und Jugendliche mit mangelnden Deutschkenntnissen registriert, das sind um 3.616 bzw. 19 Prozent weniger als 2025/26.
In Oberösterreich gab es heuer um 866 außerordentliche Schüler weniger (minus zehn Prozent), in Niederösterreich sank die Zahl um 461 Kinder und Jugendliche (minus neun Prozent) und in der Steiermark um 421 (ebenfalls minus neun Prozent). In allen anderen Ländern war der absolute Rückgang geringer, wobei dort auch die Gesamtzahlen deutlich niedriger liegen.
Die meisten außerordentlichen Schüler besuchen Volksschulen (35.478), gefolgt von Mittelschulen (3.842), Polytechnischen Schulen (657) und Sonderschulen (171). Der Rückgang an Mittelschulen (minus 27 Prozent) war dabei deutlich höher als jener an den Volksschulen (minus 13 Prozent).
Aussetzung des Familiennachzugs als Grund
„Dass die Zahl der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler zurückgeht, ist zunächst eine positive Entwicklung“, meinte Wiederkehr. „Aber ich möchte ausdrücklich vor verfrühter Entwarnung warnen: Mehr als 40.000 Kinder und Jugendliche, die dem Unterricht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse noch nicht ausreichend folgen können, sind nach wie vor viel zu viele. Wir haben hier ein ernstes Problem, das wir entschlossen angehen müssen.“
Man müsse ehrlich festhalten, dass der Rückgang auch mit der Aussetzung des Familiennachzugs zusammenhängen dürfte. „Unser Anspruch muss sein, dass jedes Kind – unabhängig von seiner Herkunft und den Umständen, unter denen es nach Österreich kommt – möglichst rasch Deutsch lernt und damit echte Bildungschancen erhält.“ Deshalb investiere man in mehr Deutschförderkräfte, gebe den Schulen mehr Gestaltungsspielraum bei der Deutschförderung und habe die Sommerschule für Kinder mit Deutschförderbedarf verpflichtend gemacht.
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