Heuer 13 Prozent weniger außerordentliche Schüler

Man müsse ehrlich festhalten, dass der Rückgang auch mit der Aussetzung des Familiennachzugs zusammenhängen dürfte. „Unser Anspruch muss sein, dass jedes Kind – unabhängig von seiner Herkunft und den Umständen, unter denen es nach Österreich kommt – möglichst rasch Deutsch lernt und damit echte Bildungschancen erhält.“ Deshalb investiere man in mehr Deutschförderkräfte, gebe den Schulen mehr Gestaltungsspielraum bei der Deutschförderung und habe die Sommerschule für Kinder mit Deutschförderbedarf verpflichtend gemacht.