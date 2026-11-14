Mädchen abgemagert: Eltern im Jänner vor Gericht

Im Fall jenes Mädchens (7), das im April 2026 mit nur mehr elf Kilogramm in die Innsbrucker Klinik eingeliefert worden ist, müssen sich die Eltern Anfang 2027 vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck erhob Anklage. Die Vorwürfe sind schwerwiegend.
Der Fall des siebenjährigen Mädchens erschütterte im April nicht nur Tirol! Das Kind wog nur mehr elf Kilo, hatte Ödeme an den Extremitäten und war nicht ausreichend ernährt. Zudem erklärte die Staatsanwaltschaft, dass eine Unterlassung einer ausreichenden Geh- und Bewegungsfähigkeit seitens der Eltern vorliege.
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck teilte vor wenigen Wochen mit, dass Anklage gegen die Eltern erhoben wurde – die „Krone“ berichtete ausführlich. Ihnen wird zur Last gelegt, das Kind nicht ausreichend ernährt zu haben. Das Mädchen magerte auf lediglich elf Kilogramm ab. Dies führte zu Ödemen am Rumpf sowie am Gesäßbereich. Weiters traten Funktionseinschränkungen bei Herz und Nieren. Das Mädchen befand sich in einem akut lebensgefährlichen Zustand.
Weiters sollen die Eltern eine ausreichende Geh- und Bewegungsfähigkeit ihrer Tochter verabsäumt haben. Dies führte zu einer Fixierung der großen Gelenke in Beugestellung.
Weitere Vorfälle bereits vor Jahren
Bereits 2023 musste das Mädchen wiederholt stationär aufgenommen werden, als sich die entzündliche Hauterkrankung bemerkbar machte. „Nach der Entlassung wurden regelmäßige ärztliche Kontrollen vereinbart. Der letzte Arztbesuch fand im September 2025 statt. In der Folge nahm die Mutter nur mehr telefonisch Kontakt zur Hausärztin auf und gab an, dass sich der Zustand tendenziell bessern würde“, teilte Staatsanwalt Hansjörg Mayr mit.
Der Zustand des Mädchens verschlechterte sich. Auch ein Toilettengang war nicht mehr möglich. Als die Eltern nach Aufforderung der Hausärztin Ende April ihre Tochter in einem Kinderwagen in die Kinderklinik nach Innsbruck brachten, befand sich das verwahrloste Mädchen in einem lebensbedrohlichen Zustand. Sie wurde umgehend auf der Intensivstation aufgenommen.
Das Kind befindet sich außer Lebensgefahr. Ihr Gesundheitszustand habe sich verbessert. Die Obsorge über sie und ihren jüngeren Bruder wurden bereits vom Gericht an die Kinder- und Jugendhilfe übertragen.
Prozesstermin Anfang Jänner 2027
Wie die „Tiroler Tageszeitung“ in ihrer Samstagsausgabe berichtet, findet der Prozess am 4. Jänner 2027 am Landesgericht Innsbruck statt. Die Angeklagten bestreiten den Tatvorwurf. Es gilt die Unschuldsvermutung. Im Falle eines Schuldspruches droht eine Freiheitsstrafe von zwei bis zehn Jahren. Zur Abklärung des Sachverhaltes wurde ein gerichtsmedizinisches und ein hautärztliches Gutachten eingeholt.
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