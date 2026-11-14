Mädchen abgemagert: Eltern im Jänner vor Gericht

Weitere Vorfälle bereits vor Jahren

Bereits 2023 musste das Mädchen wiederholt stationär aufgenommen werden, als sich die entzündliche Hauterkrankung bemerkbar machte. „Nach der Entlassung wurden regelmäßige ärztliche Kontrollen vereinbart. Der letzte Arztbesuch fand im September 2025 statt. In der Folge nahm die Mutter nur mehr telefonisch Kontakt zur Hausärztin auf und gab an, dass sich der Zustand tendenziell bessern würde“, teilte Staatsanwalt Hansjörg Mayr mit.